Heidi Klum: „Ich glaube, ich habe mich gerade verlobt“

Model-Mama Heidi Klum schwebt ja gerade auf Wolke sieben mit ihrem 17 Jahre jüngeren Freund Tom Kaulitz. Nun sorgt sie mit einem Instagram-Posting für Wirbel - ist Klum etwa verlobt? Das steckt dahinter:

Los Angeles - Heidi Klum (45) lässt so ziemlich jeden, der es wissen will oder nicht, an ihrem Liebesglück mit Tom Kaulitz (28) teilhaben. Egal ob sie sich turtelnd auf dem Empire State Building, in den Straßen von New York oder in weißen Bettlaken zeigt - auf Instagram teilt sie ihr privates Glück ganz offen mit ihren Followern.

Jetzt postete Heidi Klum aber ein Video, das viele Fans zum Staunen bringt.

Heidi Klum bekommt einen Kuss

„Ich denke, ich bin verlobt“, schrieb die „Germany‘s Next Topmodel“-Jurorin unter ein kürzlich gepostetes Video. Dort sieht man sie im glitzernden Abendkleid, wie sie sich von einem knienden Mann einen Ring an den Finger stecken lässt. Zum Abschluss gibt es sogar noch einen dicken Schmatzer auf den Mund. Aber: Der Mann, der ihr im Video den Antrag macht, ist nicht Tokio-Hotel-Mitglied Tom Kaulitz, sondern Schauspieler Ken Jeong (49).

Was hat es mit Heidi Klums Heiratsantrag auf sich?

Ken Jeong und Heidi Klum moderieren zusammen die Casting-Show „America's Got Talent“, dem deutschen Pendant zu „Das Supertalent“. Dort hatte ein Zauberkünstler und Hypnotiseur seinen großen Auftritt und hypnotisierte den „Hangover“-Darsteller Jeong so, dass der vor Heidi Klum auf die Knie ging. Das Model kommentierte die „Verlobung“ mit den Worten: „Ich bin nicht sicher, ob Ken Jeong besonders glücklich darüber ist.“ Also alles nur Spaß und Tom Kaulitz muss sich keine Sorgen machen.

