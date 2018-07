Heidi Klum verrät Geheimnis ihres Traumkörpers - das ist ihr Ernährungsplan

Heidi Klum isst drei Hauptmahlzeiten am Tag.

Auch mit 45 Jahren ist Heidi Klum noch top in Form. In einem Interview hat sie nun Details zu ihrem Ernährungsplan verraten. Das sind die Schlankheitstipps des Models.

Los Angeles - Model Heidi Klum ist mit den Traummaßen 89-65-92 in Topform. Hinter ihrem Traumkörper wird ein akribischer Ernährungsplan vermutet. Doch der ist vielleicht gar nicht so streng, wie viele denken. Das Model hat jetzt nämlich Details zu seiner Essensroutine verraten - die beinhaltet demnach sogar drei Hauptmahlzeiten am Tag!

In einem Interview mit Entertainment Tonight erklärte die Mama von vier Kindern, dass sie mit einem Smoothie in den Tag starte. Über den Tag esse sie drei Mahlzeiten - die letzte davon allerdings schon um 18 Uhr gemeinsam mit ihren Kindern. Das Model mit den Traummaßen schwört darauf, frühzeitig am Abend zu essen, damit der Körper Zeit hat, das Essen zu verdauen.

Heidi Klum verfolgt keine spezielle Diät

Den Trend, Essenspausen von mehreren Stunden einzulegen, nennt sich Intervallfasten. Durch die Pausen soll der Stoffwechsel angeregt werden und auch Entzündungsprozesse im Körper gestoppt werden.

„Du bist, was du isst“, sagt die GNTM-Jurorin im Interview. Sie verfolge keine spezielle Diät, sondern ernähre sich einfach gesund. „Ich gehe nur selten außerhalb essen und bestelle auch wenig“, erklärt die 45-Jährige, die zuletzt häufiger mit dem 17 Jahre jüngeren Tokio-Hotel-Gitarrist Tom Kaulitz gesichtet wurde. Wenn sie selber koche, wisse sie stets, was in ihren Mahlzeiten enthalten sei, erklärt Klum.

