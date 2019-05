Trennung auf Zeit bei Heidi und Tom - ist ihre Liebe stark genug?

Kaum ein Tag vergeht ohne neue Turtelbilder von Heidi und ihrem Tom. Doch vorübergehend müssen die beiden wohl oder übel ohne einander klar kommen - eine harte Probe für ihre Beziehung. Werden sie das überstehen?

Sie scheinen kaum die Finger voneinander lassen zu können: Egal wo man Heidi Klum mit ihrem Verlobten Tom Kaulitz sieht, sie kleben ständig aneinander und wirken so verliebt wie am ersten Tag. Doch damit dürfte nun Schluss sein, denn das Paar ist getrennt - wenn auch nur vorübergehend.

Entwarnung für alle Romantiker: Es handelt sich Heidi und Tom momentan nur um eine räumliche Trennung. Schuld daran ist die aktuelle Tokio-Hotel-Tour, die den Gitarristen quer durch Europa führt - allerdings ohne seine Verlobte. Dem Anschein nach befindet sich die nämlich erstmal rund 10.000 Kilometer entfernt in ihrer Wahlheimat Los Angeles. Das geht so zumindest aus ihren Post aus Instagram hervor, wo sich Heidi in geselliger Runde scheinbar von ihrem Anwesen aus präsentiert. Doch weder Tom noch sein Zwillingsbruder Bill, der sich sonst ja gerne mit auf ihre Fotos schleicht, sind mit auf dem Bild.

Heidi und Tom: Bei „Germany‘s Next Topmodel“ wieder vereint?

Wie sehr Heidi die Zwillinge bereits fehlen, zeigt sich auf bei einem weiteren Post. So kommentiert sie ein Bild mit den beiden mit einigen Herzchen und den Worten: „Ich vermisse meine Kaulitz-Zwillinge“ und „Viel Glück“.

Wie lange diese vorübergehende Trennung anhalten wird, ist noch nicht klar. Offiziell dauert die Melancholic-Paradise-Tour der Band noch bis weit in den Juni hinein. Allerdings gehen viele davon aus, dass Tokio Hotel beim großen Finale von Heidis Show „Germany‘s Next Topmodel“ am 23. Mai auftreten sollen - schließlich liefern sie auch den Titelsong zur diesjährigen Staffel. Und genau um dieses Datum herum scheint die Tour der Musiker zu pausieren. Der nächste Auftritt ist erst wieder zwei Tage später geplant.

Es könnte also gut möglich sein, dass sich Heidi und Tom schon bald wiedersehen. So verliebt wie die zwei sind, werden sie das auch sicherlich gebührend zelebrieren.

Einen Schnappschuss haben Heidi und Tom ihren Fans allerdings noch übrig gelassen. So wurden die beiden kürzlich in einem Berliner Restaurant gesehen.