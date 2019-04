Baby oder kein Baby? Heidi Klum postet ein verdächtiges Video

Heidi und Tom so verliebt - gibt es nun doch bald Nachwuchs?

Heidi Klums Körpermitte steht zurzeit im Zentrum der Aufmerksamkeit. Seit langem kursieren Gerüchte, sie und ihr Verlobter Tom Kaulitz würden ein Baby erwarten. Jetzt reagieren die beiden mit einem verdächtigen Video.

Ist Heidi Klum schwanger? Dieses Gerücht will einfach nicht verstummen. Schon seit Anfang des Jahres hält es sich hartnäckig und wird immer wieder neu befeuert - zum Teil sogar durch die potenziellen Eltern in Spe selbst.

Rätselraten um Heidi Klums Bauch

Ausweichende Antworten und ein verlegenes Lachen von Tom, ein verräterisches Grinsen seines Zwillingsbruders Bill oder auch Heidis figurkaschierende Outfits - das alles sprach und spricht schon sehr dafür, dass die beiden schon bald Nachwuchs erwarten dürften.

Wären da nicht immer Heidis irritierende Post, auf denen sie sich entweder mit Alkohol oder superflachem Bauch zeigt. Ist das etwa ein Dementi à la Heidi?

Man weiß es nicht. Es scheint vielmehr, als würde sie sich einen Spaß aus dem Gemunkel machen. Möglicherweise hat sie auch einfach Spaß daran, die Leute an der Nase herumzuführen.

Neuer Instagram-Post soll Zweifeln ein Ende setzen

Jetzt ist ein weiterer derartiger Post des Liebespaares aufgetaucht, in dem Fans endlich die Antwort auf die Baby-Frage sehen wollen.

So hat Heidi Klum, die donnerstags bei GNTM zu sehen ist, auf ihrem Instagram-Account jetzt ein Video veröffentlicht, das sie mit Tom und Freunden in einer bayerischen Wirtschaft zeigt. Gut gelaunt prosten sie sich zu - mit Bier und sogar Schnaps in den Händen. Ein eindeutiges Zeichen? Schließlich würde eine verantwortungsvolle werdende Mutter während der Schwangerschaft ja keinen Tropfen Alkohol anrühren.

Doch Heidi wäre nicht Heidi, wenn das Video nicht an der entscheidenden Stelle enden würde. Es ist nämlich nicht zu sehen, ob sie die Gläser nur in der Hand hält oder tatsächlich daraus trinkt.

+ Heidi mit Alkohol in den Händen © instagram.com/heidiklum

Auf eine offizielle Bestätigung oder ein Dementi der Schwangerschaft müssen wir wohl noch länger warten. Doch egal, wann das eine oder andere kommt: So lange, wie sich die Gerüchte um Heidis möglichen Babybauch schon halten, dürfte die Antwort spätestens in ein paar Monaten auf der Hand - oder vielleicht auch in der Wiege - liegen.

Spekulationen auch um Traumhochzeit

Doch nicht nur die vermeintliche Schwangerschaft wird medial heiß diskutiert, auch über die anstehende Traumhochzeit ist einiges zu lesen. So soll bereits bekannt sein, in welchem zauberhaften Märchenschloss diese stattfinden wird.

Erst kürzlich hat sich sogar Heidis enger Vertrauter, Michael Michalsky, dazu geäußert - und macht sogar Andeutungen, ob die Beziehung nicht womöglich eh zum Scheitern verurteilt ist.