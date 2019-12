Helene Fischer und Florian Silbereisen teilen merkwürdiges Geheimnis - Ekelhaft oder wahre Liebe?

Helene Fischer und Florian Silbereisen waren das Traumpaar am Schlagerhimmel. Vor einem Jahr trennten sie sich, doch Florian schwelgt noch gerne in Erinnerungen.

Florian Silbereisen (38) und Helene Fischer (35) waren über zehn Jahre ein Herz und eine Seele.

(38) und (35) waren über zehn Jahre ein Herz und eine Seele. Nach der Trennung sind die beiden trotzdem noch befreundet.

Florian plaudert in einem Interview über Beziehungsdetails.

München - Die Trennung von Florian Silbereisen und Helene Fischer war für viele Fans ein Schock. Die beiden galten als Traumpaar. Dass es vor allem Florian nach dem Beziehungs-Aus wieder so gut geht, hätte wohl keiner geahnt. In einem Interview verrät der 38-Jährige einige Beziehungsdetails.

Unzertrennlich - So waren Helene Fischer und Florian Silbereisen

Kurz nach der Trennung des Schlagerpaars gab die 35-Jährige bekannt, dass sie schon wieder in festen Händen ist. Der Glückliche ist Thomas Seitel. Florian Silbereisen geht weiterhin als Single durchs Leben. Trotzdem möchte er mit Helene befreundet bleiben. Ihre gemeinsame Zeit möchte der Sänger nicht vergessen. „Wir haben über zehn Jahre lang eine tolle Zeit gehabt. Wir haben alles geteilt, das Bett, den Beruf, manchmal sogar die Zahnbürste. Wir sind zusammen erwachsen geworden. Das verbindet so sehr, dass man doch diese Verbindung nicht aufgeben will, nur weil die Liebe geht“, sagt Florian Silbereisen gegenüber Bunte.de.

Seit mehr als 13 Jahren kennen sich die Blondine und das „Klubbb3“-Mitglied. Zum ersten Mal trafen sie während Florians Show „Das Hochzeitsfest der Volksmusik" aufeinander. Drei Jahre später kamen sie zusammen. Helene Fischer ist der Schlager-Star schlechthin. In ihrer Karriere war sie auch schon Schauspielerin und Moderatorin. Hier gibt es einen Überblick, meldet tz.de*.

Florian Silbereisen ist der Meinung, dass Funkstille nach einer Trennung nur etwas für eitle Männer ist

Nach dem Beziehungs-Aus war der 38-Jährige mit Sicherheit verletzt und in seiner Ehre gekränkt, doch er schluckte seinen Stolz herunter, um eine Freundschaft mit Helene weiterzuführen. Das rät er auch anderen Männern: „Meistens ist es doch nur die gekränkte Eitelkeit der Männer, die eine Freundschaft nach einer Trennung verhindert“, sagt er. „Helene war zehn Jahre lang meine engste Vertraute. Sie wird immer ein Teil meines Lebens bleiben. Und all den Neidern und Hatern kann ich nur empfehlen, am eigenen Selbstbewusstsein zu arbeiten.“

Wie geht es mit Florians Liebesleben weiter? - Das überlässt er Gott

Eins ist klar, Florian lässt sich nicht unterkriegen. Trotz der gescheiterten Liebe. „Ich hatte immer den Wunsch, einmal eine Familie zu gründen“, sagt er im Interview. Das hätte sich in den letzten Jahren nicht geändert. „Alles hat im Leben seinen Sinn. Deshalb lasse ich mich leiten. Und wenn Gott will, wird es irgendwann so sein.“

Die "Helene Fischer Show" wird es bis mindestens 2022 beim ZDF geben - die Sängerin hat ihren Vertrag verlängert.

Florian Silbereisen ist bei Markus Lanz zu Gast. Der Schlagerstar offenbart nicht nur eine rührende Geschichte -er erzählt auch von Helene Fischer.

Fans warten gespannt auf die große Helene Fischer Show im ZDF. Doch bei den Aufnahmen gestand sich Helene einen Fehler wegen ihres Freundes Thomas Seitel ein.

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Rubriklistenbild: © dpa / Jens Kalaene