Heißt Helene Fischer wirklich Helene Fischer? Sängerin räumt mit Gerüchten über ihren Namen auf

Helene Fischer hat russische Wurzeln, das ist bekannt. Doch über ihren echten Nachnamen zerbrechen sich viele Fans den Kopf. Im TV hat Helene allerdings schon längst verraten, wie sie wirklich heißt.

München - Helene Fischer hat in der Vox-Sendung „Meylensteine“ mit Gerüchten über ihren echten Namen aufgeräumt. Die „Atemlos“-Sängerin hat in der Musiksendung tatsächlich ihren richtigen Namen verraten. Überraschenderweise hört er sich so gar nicht russisch an, sondern ziemlich deutsch: Helene Fischer.

Wie heißt Helene Fischer wirklich?

"Ja, ich weiß, in der Presse steht ständig etwas anderes: Petrowna oder so was ähnliches. Es ist alles Quatsch. Ich heiße wirklich ‚Helene Fischer‘, weil ich deutsche Vorfahren habe", offenbarte sie dem Musiker Gregor Meyle. Und verblüffte damit wohl sogar viele ihrer Fans.

Wo wurde Helene Fischer eigentlich geboren?

Die Schlagersängerin kam 1984 in Krasnojarsk, der ehemaligen Sowjetunion, zur Welt. Erst vier Jahre nach ihrer Geburt zog sie mit ihrer Familie nach Deutschland. Dort soll ihr ursprünglicher Name laut tz.de an die deutsche Schreibweise angepasst worden sein. Ursprünglich soll die Blondine nämlich Jelena Petrowna Fischer geheißen haben.

Der Familienname „Petrowna“ entspricht dem deutschen Namen „Peter“. Und da es in Russland üblich wäre, den Nachnamen des Vater vor den eigentlichen Familiennamen zu stellen, dachten viele, dass das noch immer ihr Name sei. Von wegen: Helene Fischer heißt Helene Fischer!

Hat Helene Fischer einen Künstlernamen?

Selten haben Musiker einen bühnentauglichen Namen, deswegen legen sich viele Künstlernamen zu. Bei Helene Fischer scheint das nicht der Fall zu sein. Gregor Meyle fand noch heraus, dass Helene sogar etwas russisch sprechen kann: "Ich würde so durchkommen", erklärt die Schlagersängerin, aber kyrillisch könne sie nicht lesen.

