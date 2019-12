„Helene Fischer Show“: Star-Gast macht der Sängerin eine Liebeserklärung

Bei der Aufzeichnung für die „Helene Fischer Show“ stand die Schlagerqueen auch mit einem Weltstar der 90er Jahre auf der Bühne. Eng umschlungen gaben die beiden ein Duett.

Düsseldorf - Auch dieses Jahr dürfen sich die Fans von Helene Fischer (35) auf ihre beliebte Weihnachtsshow freuen. Am Freitag haben die Aufzeichnungen der ZDF-Gala in der Düsseldorfer Messehalle begonnen. Die Sängerin konnte nicht nur nationale Schlagergrößen wie Roland Kaiser oder Howard Carpendale für ihre Show gewinnen. Auch internationale Stars wie US-Sänger Josh Groban, der britische Popmusiker Engelbert, der ihr auf der Bühne dann aber die kalte Schulter zeigte, oder US-Sänger Nick Carter (39) treten mit Helene Fischer auf.

Fans können wir gewohnt die „Helene Fischer Show“ am 25. Dezember im TV sehen. Für alle, die den ersten Weihnachtsfeiertag lieber mit der Familie verbringen, aber doch interessiert sind, wie die Show abläuft, fassen wir die Highlights der „Helene Fischer Show“ im Live-Ticker zusammen.

Highlight in der Show: Helene Fischer im Duett mit „Backstreet Boy“ Nick Carter

Das Duett mit Nick Carter, der seit den 90er Jahren mit den „Backstreet Boys“ zur erfolgreichsten Boygroup der Welt gehört, wird von Zuschauern, die bei der Aufzeichnung dabei waren, besonders gefeiert.

Der Schmuse-Sänger und Helene Fischer sorgten für Begeisterung, als sie gemeinsam den„Backstreet Boys“-Mega-Hit „Backstreets Back“ zum Besten gaben. Gänsehaut-Momente gab es dann, als sie eng umschlungen „I Want It That Way“ im Duett anstimmten - für viele ein Highlight der Show, wie die Reaktionen auf Instagram zeigen.

Nach Auftritt mit Helene Fischer: Nick Carter postet öffentliche Liebeserklärung

Nicht nur die Menge war begeistert, sondern auch Nick Carter selbst. Am Sonntag postete der US-Sänger ein gemeinsames Foto mit Helene Fischer, auf dem die beiden Arm in Arm in die Kamera strahlen. „What an amazing time in Germany! Thank you @helenefischer and team for having us“ (übersetzt: „Was für eine einmalige Zeit in Deutschland! Danke Helene Fischer und dem Team, dass wie dabei sein durften“), schrieb der Sänger. „Ich liebe dich“ fügte er am Ende hinzu.

Unklar ist, ob die Liebeserklärung an Helene Fischer direkt oder das deutsche Publikum gerichtet ist. Fest steht aber, dass die deutsche Schlagersängerin einen weiteren Mega-Star für sich begeistern konnte.

Apropos Liebe: Statt Thomas Seitel fiel ein neuer Partner an Helene Fischers Seite auf.

Ebenfalls ein besonderes Highlight dieses Jahr: die Musical-Inszenierung von Thomas Gottschalk und Helene Fischer zusammen mit Heinz Koenig und Mark Keller. Die vier performen „My Fair Lady“. Eine Überraschung erlebten die Fans beim Auftritt von Michelle Hunziker. Ob sie damit gerechnet hätten*?

Eine Überraschung gab es auch für zahlreiche Besucher - allerdings eine böse: Viele Fans standen trotz teurer Tickets für die „Helene Fischer Show“ vor verschlossenen Türen. Darüber hinaus waren einige Fans auch über die Einladung für Andreas Gabalier nicht gerade happy.

Eine Zusammenfassung über die beeindruckende Karriere von Helene Fischer hat tz.de*.

Die "Helene Fischer Show" wird es bis mindestens 2022 beim ZDF geben - die Sängerin hat ihren Vertrag verlängert.

