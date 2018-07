„So schlecht ist die gar nicht“: So fing alles an zwischen Helene Fischer und Florian Silbereisen

Genau vor zehn Jahren machten Helene Fischer und Florian Silbereisen ihre Liebe offiziell und wichen seitdem nicht mehr von der Seite. Wie alles anfing.

München - 2008 outeten sich die Schlagerstars Helene Fischer (33) und Florian Silbereisen (36) zu ihrem Liebesglück.

Sie selbst äußern sich eigentlich so gut wie nie zu ihrem gemeinsamen privaten Leben und wenn, dann natürlich nur in frisch verliebten Tönen.

+ Helene Fischer und Florian Silbereisen zusammen auf der Bühne in diesem Jahr © dpa / Felix Hörhager

Helene Fischer Florian Silbereisen lernten sich 2005 kennen

Schon 2005 standen sie zum ersten Mal gemeinsam auf der Bühne und sangen beim „Hochzeitsfest der Volksmusik“ im Duett „Komm mit nach Varasdin“ (aus der Operette „Gräfin Mariza“). Liebe auf den ersten Blick war es zwischen den beiden aber nicht, im Gegenteil, sie seien zunächst nur befreundet gewesen, verriet Silbereisen in der NDR-Talkshow "Tietjen und Hirschhausen“ 2013 mal ganz offen: „Das hat sich dann so langsam entwickelt. Bei unserer gemeinsamen zweiten Tour dachte ich: 'So schlecht ist die gar nicht, da muss ich mal dranbleiben.' Und es hat sich gelohnt, definitiv."

Helene Fischer: „Es gibt auch Dinge, die sind und bleiben privat“

Immer wieder treten die beiden vertraut und innig zusammen auf, sodass sogar manchmal der ein oder andere Fan im Publikum ein Schild in die Höhe hält mit der Aufschrift „Flori, wo bleibt der Heiratsantrag?“ Helene äußerte sich dazu letztes Jahr erstmals in einem Bunte-Interview lachend: „Netter Versuch. Ich liebe meine Fans wirklich und versuche, so viele schöne Momente mit ihnen zu teilen wie möglich. Aber es gibt auch Dinge, die sind und bleiben privat."

So reagierte Helene auf Florians Beinahe-Antrag

In Florian Silbereisens Show „Herbstfest der Abenteuer“ schockte der Schlager-Moderator seine Helene 2011, als er vor laufender Kamera mit den Worten beginnt: „Ich habe jetzt noch eine entscheidende Frage an dich“, und dabei ihre Hände nimmt. Obwohl Silbereisen mit seiner Frage nur auf den nächsten Beitrag überleiten wollte, bekam sich Helene kaum mehr ein und musste noch Sekunden später tief durchatmen.

Man darf also gespannt sein, wie die Schlagerkönigin wirklich auf einen Antrag reagieren würde, wenn es denn eines Tages so weit sein sollte. Erst kürzlich veröffentlichte Helene Fischer ein pikantes Video auf Instagram.

Ronja Menzel