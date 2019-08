Helene Fischer und Thomas Seitel: Finstere Prognose von Promi-Expertin 

Für sie geht es immer weiter bergauf: Helene Fischer ist derzeit gefragt wie nie. Doch genau das könnte ihre Beziehung mit Thomas Seitel gefährden.

Sie steht regelmäßig an der Spitze der Charts, kann mit ihren goldenen Schallplatten vermutlich bald sämtliche Wände tapezieren und füllt die Stadien wie keine andere. Helene Fischer scheint auf dem Höhepunkt ihrer Karriere zu stehen, auch ein Ende ist nicht in Sicht. Doch so schön sich ihr Erfolg für sie nach der ganzen harten Arbeit auch anfühlen mag, womöglich könnte er bald eines kosten: ihre Beziehung zu Thomas Seitel - das behauptet zumindest eine Expertin, die eine düstere Prognose wagt.

Die beiden sind zwar noch nicht allzu lange ein offizielles Paar, doch immer öfter werden Stimmen laut, die verschreien, dass dem auch nicht mehr allzu lange der Fall sein könnte. Doch steht ihre Liebe wirklich unter einem schlechten Stern?

Helene Fischer und Thomas Seitel: Promi-Expertin äußert sich kritisch über deren Beziehung

Ja und nein - das scheint zumindest die Meinung von Promi-Expertin Tanja May zu sein. Gegenüber der Bunten analysierte die nämlich die Beziehung des Schlagersuperstars mit dem Akrobaten. Ihrer Meinung nach sei es dabei gerade Helenes stets wachsende Beliebtheit, die die größte Herausforderung für ihr Liebesleben darstellen könnte. So glaubt May, dass es für die Sängerin und ihren Partner Thomas deswegen sicher nicht einfach sei, denn als Partner einer derzeit wahnsinnig erfolgreichen Helene Fischer müsse man schon ein „wahnsinnig großes Selbstbewusstsein haben“. Dass Thomas Seitel das allerdings tatsächlich hat, bezweifelt die Promi-Expertin.

Thomas Seitel als Partner von Helene Fischer: „Er braucht ein dickes Fell“

„Er muss sich, wenn er diese Beziehung mit Helene leben will, ein dickeres Fell anlegen.“ Ihrer Meinung nach lege Thomas nämlich Wert darauf, eine Beziehung auf Augenhöhe zu führen, „und dem ist meines Wissens nicht der Fall.“

Auch die Herkunft des Akrobaten aus dem recht beschaulichen Eppertshausen könnte das Ganze nicht leichter machen, glaubt man der Einschätzung der Promi-Expertin. Denn neugierige Blicke scheinen da fast schon garantiert. So behauptet May, so gut wie jeder in Thomas‘ Heimatort wisse, dass er mit Helene liiert sei. Doch für die Einwohner der rund 6000-Seelengemeinde könnte diese Beziehung recht „unwirklich“ scheinen oder die Tatsache, „dass einer von ihnen, der da groß geworden ist, den man natürlich kennt“ jetzt mit Deutschlands erfolgreichster Sängerin liiert sei. „Ich glaube, das muss man jetzt erstmal verarbeiten“, so die Promi-Expertin.

Helene Fischer und Thomas Seitel: So innig ist ihre Liebe

Doch auch diese Verwunderung oder ein vermeintliches Getuschel der Dorfbewohner muss nicht das Ende der Liebe der beiden bedeuten. Im Gegenteil: Tanja May glaubt nämlich auch, dass diese durchaus ernsthaft scheint. So wertet sie die Tatsache, dass Helene bei der Beerdigung von Thomas‘ Großmutter dabei war - wo sie übrigens auch für einen hochemotionalen Moment gesorgt hat - als ein Zeichen dafür, „wie eng“ die Beziehung der beiden tatsächlich sei - auch wenn es für die anderen Gäste auf dem Friedhof ein wenig seltsam gewesen sein könnte, den Superstar dort zu sehen.

Auf die Frage, wie das Verhältnis von Thomas Seitels Eltern zu seiner „Schwiegertochter in spe“ aussehe, meint May: „Gut“. Schließlich sei die Sängerin schon ein paar Mal am Haus der Seitels in Eppertshausen gesehen worden. „Und wer Helene kennt, weiß ja, dass sie ein sehr familiärer Typ ist und ich glaube, das ist auch was, was sie und den Thomas verbindet.“

Ist Helenes Erfolg wirklich eine Gefahr für ihre Beziehung?

Was die beiden allerdings entzweien oder zumindest eine große Herausforderung für ihre Liebe sein könnte, scheint nach wie vor Helenes Erfolg und der Ruhm um ihre Person zu sein. Denn auch, wenn die beiden noch so innig wirken würden, sei es nicht einfach, „immer nur der Mann von ... zu sein“, wie Tanja May vermutet. Dass das die beiden auseinander bringen könnte, wage sie aber zu bezweifeln - eben weil die beiden so innig wirken würden. Und mal ehrlich: Im Grunde ist es für die beiden dann auch völlig egal, was andere sagen oder denken. Zuletzt teilte Thomas Seitel in einem Interview aber noch heftig aus.

