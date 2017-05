Ohne Prinz William! Darum ist Herzogin Kate auf Solo-Reise

Luxemburg feiert

Luxemburg - Herzogin Kate nimmt in Luxemburg ohne ihren Gatten Prinz William an den Feiern zum 150. Jahrestag des Londoner Vertrags teil, der Luxemburgs Unabhängigkeit sicherte. Ein Adelsexperte sieht Kates Reise als Zeichen für einen Umbau in der britischen Monarchie.