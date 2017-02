Heute wäre Zsa Zsa Gabor 100 Jahre alt geworden

Los Angeles - Sie war eine der größten Hollywood-Diven aller Zeiten: Zsa Zsa Gabor. Kurz vor Weihnachten starb sie in ihrer Wahlheimat in den USA. Heute wäre ihr 100. Geburtstag gewesen.

Geboren wurde die spätere Grand Dame des amerikanischen Film am 6. Februar 1927 als Sári Gábor in Budapest (Ungarn). Bereits mit 16 Jahren wurde sie Zweite in einem Schönheitswettbewerb, danach ging es mit ihrer Karriere steil bergauf.

Ab Beginn der 50er Jahre spielte sie in unzähligen kleineren und größeren Hollywood-Filmen mit. Besondere Aufmerksamkeit erhielt sie für ihre Darstellung der Tänzerin Jane Avril in dem Film Moulin Rouge. Im Jahr 2004 wurde sie durch eine Mitgliedschaft in der B-Movie Hall of Fame geehrt.

Größere Bekanntheit erlangte sie allerdings eher durch ihre zahlreichen Affären und Klatschgeschichten, die ihr ihren divenhaften Ruf einbrachten. Ihre letzte Ehe ab 1986 führte sie mit dem skandalträchtigen deutschen Adoptivadeligen Frederic Prinz von Anhalt, der sie auch bis zuihrem Tod am 18. Dezember 2016 pflegte.

Zu ihrem 99. Geburtstag im Jahr 2016 sagte Gabor, dass sie erst an ihrem 100. Geburtstag eine wirklich große Feier veranstalten wolle. Dieses Vorhaben blieb ihr leider verwehrt.

dpa/kah