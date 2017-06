Prinz William bricht königliches Protokoll 

Im britischen Königshaus bestimmt ein striktes Protokoll das royale Leben. Prinz William hat jetzt eine der wichtigsten Regeln gebrochen, wie Medien berichten.

London - Laut dem britischen Promi-Portal Entertainment Weekly hat Prinz William gegen das Protokoll des Kensington Palace verstoßen. Sein Verhalten hat dem Prinzen jedoch keine Strafe, sondern viele Sympathien eingebracht. Auch die überlebenden Bewohner des Grenfell Tower werden diesen Moment sicherlich nie vergessen. Außerdem gibt es wohl in manchen Situationen wichtigere Dinge als ein Protokoll.

Der 34-jährige Prinz William wurde nämlich dabei fotografiert, wie er eine weinende Frau in seine Arme schloss. Sie erzählte ihm, sie habe ihren Ehemann bei dem Hochhausbrand verloren.

Diese Umarmung ist ein Verstoß gegen das königliche Protokoll. Normalerweise ist nur ein Handschlag erlaubt.

Bei einem Besuch mit seiner Großmutter Queen Elizabeth (91) setzte sich William über diese Regel hinweg, wie ein Foto auf Instagram beweist.

Bei dem schrecklichen Feuer, dass am 14. Juni am Grenfell Tower in London ausgebrochen war, verloren mindestens 79 Menschen ihr Leben.

