Zum Schutz von Nachbarn und Besuchern droht die Hausverwaltung Ingrid Steeger mit dem Rausschmiss. Es rieche nach Kot und Müll, so der Vorwurf.

München - Mit abgewetzter Kleidung soll sie gekommen sein, die Augen hinter der Brille blutunterlaufen und insgesamt ungepflegt. So beschreibt die Bild das Treffen mit Ingrid Steeger (71), die vor einer katastrophalen Wendung in ihrem Leben steht.

In den 1970er Jahren galt sie in der Kultsendung „Klimbim“ als die freche „Gaby“. Inzwischen könnte Ingrid Steeger aus ihrer Wohnung geworfen werden. Wie dieBild schreibt, sollen sich Steegers Nachbarn über das Sexsymbol der 70er Jahre beschwert haben.

Ingrid Steeger als Shootingstar der Softsexfilme

Die frechen Sprüche der Blondine, die auch im Fernsehen ungeniert ihre Brüste zeigte, begeisterten Millionen. Die junge Frau, die in ihrer Kindheit viel Gewalt erlebt hat, hat sich aus der Armut zum Shootingstar der Softsexfilme jener Jahre und zur Stammdarstellerin in den Kinos entwickelt. Es folgten aber Alkohol, tragische Liebschaften, Scheidungen, berufliche Probleme und schließlich die Pleite und Hartz IV, wie tz.de* berichtet.

Unerträglicher Geruch nach Kot und Müll

Zwischenzeitlich hatte sich Steeger, wie etwa 2011, immer wieder aus der Armut heraus gekämpft, wie tz.de* berichtet. Inzwischen scheint sie aber am Abgrund zu stehen. Aus Steegers Wohnung heraus soll es so unerträglich nach Kot und Müll riechen, dass die Hausverwaltung der Schauspielerin ein Abmahnungsschreiben geschickt hat.

„Zum Schutz von Nachbarn und Besuchern“

In dem Schreiben, das Bild nach eigenen Angaben vorliegt, heißt es: „Es riecht u.a. extrem stark nach Urin, Fäkalien und Erbrochenem. Die Ursache liegt Angaben und Spuren zufolge wohl an der Vermüllung ihrer Wohnung und der nicht ordnungsgemäßen Haltung ihres Hundes aufgrund mangelhafter bzw. unterlassener Reinigung von ,Mensch und Tier’.“ Auch soll zum Schutz von Nachbarn und Besuchern im Falle einer Wiederholung das Gesundheitsamt informiert werden.

Ingrid Steeger zu möglichem Rausschmiss: „Das wär mir auch wurscht.“

Ingrid Steeger reagiert im Gespräch mit der Bild fast schon so, als begreife sie die Lage nicht in vollem Umfang: „Ich will die Wohnung sowieso verlassen und nach Bremen. Ich will schon lange weg aus Bayern.“ Gestunken habe es nur einmal, da habe sie in die Klinik gemusst und den Müll im Flur stehen lassen. Sie will im Gespräch mit der Bild aber weder was von der Abmahnung wissen, noch habe sie Angst vor dem Rauswurf: „Das wär mir auch wurscht.“

Ingrid Steeger droht die fristlose Kündigung

Bei weiterem vertragswidrigem Verhalten soll Steeger fristlos entlassen werden, heißt es in den Bild-Zitaten des Abmahnungsschreibens. In München dürfte es für Steeger zumindest schwer werden, eine vergleichbare Wohnung zu bekommen. Noch soll sie für 38 Quadratmeter 650 Euro Miete zahlen. Die in der Abmahnung gesetzte Frist ist laut Bild abgelaufen. Die Hausverwaltung habe sich zunächst nicht zu dem Fall äußern wollen.

nai

