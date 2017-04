Darum zensieren Amerikaner Böhmermanns Auftritt in Late-Night-Show

New York - Jan Böhmermann (36) hatte bei seinem Debüt im amerikanischen Fernsehen die Lacher auf seiner Seite. Doch die Regie musste Passagen des Interviews zensieren.

In der Show „Late Night With Seth Meyers“, die am frühen Dienstagmorgen deutscher Zeit auf dem Sender NBC ausgestrahlt wurde, sprach der deutsche Satiriker und Moderator mit Gastgeber Seth Meyers (43) über deutschen Humor („Ironie ist immer noch illegal“) und US-Präsident Donald Trump („Er könnte mit jedem Tweet einen neuen Weltkrieg beginnen“). Außerdem erfüllte er sich bei seinem zehnminütigen Auftritt nach eigenen Angaben einen „Kindheitstraum“ und ließ sich im US-Fernsehen zensieren. Als er mehrfach das Wort „Fuck“ sagte, überblendete die Regie den Ausdruck aus der aufgezeichneten Sendung mit einem Piep-Ton.

Böhmermann war mehrere Tage in den USA unterwegs und hat dort unter anderem der renommierten „New York Times“ ein Video-Interview gegeben. Eine Zusammenfassung seiner Reise wolle er am Donnerstag in seiner Sendung „Neo Magazin Royale“ auf ZDFneo zeigen, kündigte der Moderator auf Twitter an.

WATCH a comedian from the free world's leading (and most humble) democracy () doing a feature about stupid https://t.co/6sVZNntIub — Jan Böhmermann (@janboehm) April 25, 2017

Erinnern Sie sich an Böhmermanns Affen-Song? Das macht er mit den Einnahmen

Jan Böhmermann hat die deutsche Pop-Musik spöttisch besungen und es damit in die Top 10 der Charts geschafft. Er ist aber großzügig, will die Einnahmen nicht für sich behalten. Alle Einnahmen aus dem Verkauf des Liedes „Menschen Leben Tanzen Welt“, Lizenzierungen und sonstige Einkünfte gehen an die Stiftung Rheinische Musikschulen.

dpa