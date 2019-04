J.Lo postet Bikini-Foto vom Set ihres Stripper-Films - sogar Lenny Kravitz dreht durch

In ihrem neuen Film spielt Jennifer Lopez eine durchtrainierte Stripperin. Auf Instagram postete die Sängerin jetzt ein Bikini-Foto vom Set. Da konnte sich sogar US-Star Lenny Kravitz einen Kommentar nicht verkneifen.

Update vom 2. April 2019: Mit knapp 50 ist Jennifer Lopez besser in Form denn je - und zeigt das auch gerne. Auf Instagram postete die 49-Jährige jetzt ein Foto, auf dem sie ihren durchtrainierten Traumkörper samt Sixpack im knappen neonpinken Bikini präsentiert. „I’m a hustler baby... I just want you to know...“, (übersetzt: „Ich bin ein Hustler-Baby, nur dass ihr es wisst“) kommentiert Jennifer Lopez den sexy Schnappschuss. Entstanden ist das Foto nämlich am Set ihres neuen Filmes „Hustler“, in dem J.Lo eine Stripperin namens Ramona spielt.

Wenig verwunderlich, dass die Fans bei diesem Anblick aus dem Häuschen sind. Mehr als 2,7 Millionen Follower (Stand 2. April, 16.25 Uhr) haben auf „Gefällt mir“ geklickt. In knapp 41.000 Kommentaren wird J.Lo mit Komplimenten überhäuft. Sogar US-Star Lenny Kravitz kann sich einen Kommentar zu ihrem Look nicht verkneifen. „Boom! There it is“, schrieb er unter das Foto.

Jennifer Lopez mit Sixpack: Fans begeistert

Los Angeles - Wow, dieser Sixpack kann sich sehen lassen: Pop-Sängerin Jennifer Lopez (49) präsentiert auf Instagram ihren durchtrainierten Körper. Vor allem ihr definierter Bauch und die muskulösen Oberarme sorgen bei ihren Followern für Staunen und Begeisterung.

In einer „10 Day Challenge“ stellte sich die Latino-Queen der Herausforderung, zehn Tage lang auf Zucker und Kohlenhydrate zu verzichten. Das bedeutet: kein Brot, keine Nudeln, keine Süßigkeiten. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen.

Am 24. Januar, dem vierten Tag ihrer Challenge, war auf einem Selfie der Sängerin noch ein kleines Bäuchlein zu sehen:

Am neunten Tag scheint an ihrem Körper kein Gramm überflüssiges Fett mehr zu sein.

Die Fans der 49-Jährigen können kaum glauben, was sie sehen. In mehr als 37.000 Kommentaren (Stand 4. Februar 2019, 8.45 Uhr) überschlagen sich die Follower mit Komplimenten für die Sängerin. „Unglaublich“, „beeindruckend“ oder „heißer Body“ ist immer wieder zu lesen. „Bitte verrate dein Geheimnis für solche Arme?“, bittet ein anderer Nutzer.

Auch der Sängerin scheint das Ergebnis ihres Durchhaltevermögens zu gefallen. „Tag 9 und ich kann Tag 10 nicht erwarten“, kommentierte die 49-Jährige das Foto auf Instagram.

Diese drei Promis fordert Jennifer Lopez heraus

Außerdem hat sie in einem Video drei andere bekannte Persönlichkeiten nominiert, sich ebenfalls der Herausforderung zu stellen. Schauspielkollegin Leah Remini (“Kind of Queens“), Filmproduzentin Elaine Goldsmith-Thomas und Journalistin Hoda Kotb (NBC News-Morgenshow Today) sollen ebenfalls zehn Tage lang auf „No-Carb“-Diät gehen.

Jennifer Lopez‘ 10 Year Challenge

Dabei hat sich J.Lo wohl von der „10 Year Challenge“ inspirieren lassen, dem derzeitigen Trend in sozialen Netzwerken, bei dem die Nutzer ein aktuelles Bild und eines von vor zehn Jahren posten. Auch viele Promis beteiligen sich bei dem Internet-Hype. So auch Jennifer Lopez, die ein Foto von sich aus dem Jahr 2008 postete, auf dem sie gerade hochschwanger war. Das zweite Foto zeigt Jennifer Lopez zehn Jahre später in einem knappen Bikini - von Älterwerden keine Spur.

