Jennifer-Rostock-Star schon wieder oben ohne - Charlotte Roche reagiert

Update vom 28. Juni 2019: Jennifer Weist mag‘s gern luftig. Die Frontfrau der Band Jennifer Rostock postet regelmäßig stoffarme oder gar -lose Fotos auf Instagram, bei der ihre tätowierte Haut besonders zur Geltung kommt. So auch jetzt wieder. Wer braucht Bikinioberteile, wenn‘s doch auch oben ohne geht?

Rund 35.000 Likes sammelte ein entsprechendes Foto, das Weist mit dem Wort „sonnengeküsst“ betitelt, in den ersten drei Tagen. Der eine Arm zum Selfie ausgestreckt, der andere bedeckt mehr schlecht als recht die Oberweite.

Unter den Kommentierenden auch ein Promi: TV-Moderatorin und Autorin Charlotte Roche war das Foto zwei normale Herzchen sowie zwei sich drehende Herzchen wert. Und ein anderer Fan spricht vielen aus den Herzen: „Woah... Schööne.“

Jennifer Weist heiß ohne BH - Sie erntet irren Kommentar: „Sie Geile!“

Update vom 11. Mai 2019: Jennifer Weist hat es schon wieder getan! Die Jennifer-Rostock-Sängerin sorgt erneut mit einem freizügigen Foto bei Instagram für Aufsehen. Wobei sie es diesmal etwas subtiler macht als sonst. Sie scheint unter dem knallengen weißen Top schlicht ihren BH vergessen zu haben, was einen doppelten Nippelalarm beschert.

Eine Anhängerin reagiert mit einem kuriosen Kommentar - sie will ihre Begeisterung ausdrücken, aber auch nicht ihre Kinderstube vergessen, schließlich hat Jennifer Weist ihr ja noch nie das Du angeboten. Das Resultat: „Sie Geile!!“

Den Durchblick hat nicht nur ihr Top, sondern auch Weist selbst. Sie wollte die Aufmerksamkeit ja eigentlich auf Brille und Haare lenken. Wenngleich sie den Einblick weiter unten sicher bewusst gewährt.

Jedenfalls duzen andere sie einfach. „Richtig gutes Bild und die Haare haste och wieder schön!“, schreibt jemand. „Suuuper hot“ und „Oh wow“ heißt es ebenfalls. Und die ehemalige DSDS-Kandidatin Linda Teodosiu schreibt: „Schönste“ - worauf Weist mit einem „Selba!“ reagiert.

Jennifer Weist: Oben-ohne-Grabschfoto

Update vom 10. April 2019: Dass sich Jennifer Weist auf ihren sozialen Kanälen gerne etwas freizügig gibt, ist hinlänglich bekannt. Nun zeigt die Frontfrau der Band „Jennifer Rostock“ erneut viel Haut. Die 32-Jährige präsentiert ihren Fans ein Oben-Ohne-Foto - mit Grabschcharakter.

Das Bild, das Jennifer Weist auf Instagram veröffentlichte, stammt aus dem Thailand-Urlaub der Sängerin. Weist zeigt sich ihren über 243.000 Instagram-Followern dabei vollkommen ohne BH. Ihre Oberweite wird lediglich durch zwei exotische Drachenfrüchte verdeckt. Dazu greift eine grabschende Hand nach Jennifer Weists rechter Brust. Das erneut freizügige Bild scheint nicht nur bei ihren Fans gut anzukommen. So kommentiert etwa TV-Moderatorin Ruth Moschner: „Obst macht schön! Der lebende Beweis!“ Bisher haben das freizügige Oben-Ohne-Bild bereits über 42.000 User mit „Gefällt mir“ markiert.

Kein BH, nasses T-Shirt und unten ohne: Heiße Urlaubsgrüße von Jennifer-Rostock-Frontfrau

Unser Artikel vom 1. April 2019:

Jennifer Weist (32) gönnt sich gerade im Urlaub auf Thailand eine Auszeit. Diese betrifft aber nicht ihren Instagram-Account. Dort versorgt die „Jennifer Rostock“-Sängerin ihre insgesamt 238.000 Follower mal wieder mit mehr als freizügigen Schnappschüssen.

Am Sonntag postete die 32-Jährige zuerst ein Foto, in dem sie unbekleidet in einem Pool liegt. Wie sie ihren Traumkörper in Szene setzt, weiß die tätowierte Frontfrau der Band „Jennifer Rostock“ genau: Ihr Rücken und ihre kurvenreiche Kehrseite ragen auf dem Bild aus dem Wasser. „Ja gut, die letzten Tage lässt es sich hier grade noch so aushalten“, kommentiert sie sichtlich tiefenentspannt dazu.

Jennifer Weist postet Wet-T-Shirt-Foto

Noch mehr zu sehen bekommen ihre Fans auf dem Foto, das Weist wenig später auf Instagram veröffentlicht. Darauf präsentiert sie sich nur mit einem knappen weißen T-Shirt, das komplett durchnässt ist und gerade mal bis zum Bauchnabel reicht. Der Schriftzug „No Braclub“ (übersetzt: „Kein BH-Club“) lässt erahnen, dass sie darunter keinen BH oder Bikini trägt. Dementsprechend deutlich zeichnet sich unter dem nassen Shirt ihre Oberweite ab. Auch auf einen Slip hat die 32-Jährige verzichtet. Ihr Schritt wird allerdings gekonnt durch das Licht- und Schattenspiel verdeckt. Den Followern gefällt, was sie sehen. Mehr als 40.000 User (Stand 1. April 2019) haben bei beiden Bildern auf „Gefällt mir“ geklickt.

Für ihre gewagten Schnappschüsse ist die Sängerin bekannt. Erst Anfang des Jahres postete Weist ein „Unten ohne“-Foto auf Instagram.

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks

