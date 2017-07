Jessica Alba ist wieder schwanger

Die Schauspielerin und ihr Ehemann sind zu Hause bald in der Unterzahl: Auf Instagram kündigt Alba mit ihren beiden Töchtern erneuten Nachwuchs an.

Los Angeles - Nachwuchs bei Schauspielerin Jessica Alba ("Sin City") und ihrem Ehemann: "Cash Warren und ich werden bald offiziell in der Minderheit sein", schrieb die 36-Jährige auf Instagram und schrieb dazu das Schlagwort "#babyonboard".

@cash_warren and I are officially going to be outnumbered #babyonboard #herewegoagain #blessed Ein Beitrag geteilt von Jessica Alba (@jessicaalba) am 17. Jul 2017 um 16:06 Uhr

Darunter postete sie einen Videoclip, in dem sie neben ihren Töchtern einen Luftballon in Form einer Drei hochhält - ihre andere Hand ruht auf ihrem Bauch. Der Clip wurde in den ersten sechs Stunden rund 1,5 Millionen Mal aufgerufen.

Alba und Warren heirateten im Mai 2008. Gemeinsam haben sie die Töchter Honor (9) und Haven (5).

dpa