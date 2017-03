Liebes-Gerüchte um Johnny Depp: Ist SIE seine Neue?

Los Angeles - Eigentlich wollte er nach seiner erbitterten Scheidung von Amber Heard um Frauen einen Bogen machen. Doch jetzt soll Johnny Depp dem Charme einer bildhübschen Kollegin erlegen sein.

Wenn es stimmt, was namentlich nicht genannte Quellen behaupten, ist der frisch geschiedene Johnny Depp frisch verliebt. Das angeblich Objekt seiner Begierde: die Britin Lucy Boynton (23), die Depp am Set der Neuverfilmung des Agatha-Christie-Klassikers „Mord im Orient Express“ kennenlernte und mit der er jede freie Minute verbringen soll. Ein Insider im „National Enquirer“: „Johnny ist hin und weg von Lucy. Sie ist ganz anders als Amber. Ihr geht es nicht um Ruhm oder sein Geld, sie liebt seinen Sinn für Humor und Intellekt.“

Nach außen hin behaupten Beide, dass es nur eine kollegiale Freundschaft ist. Doch die Crew am Set in Malta ist vom Gegenteil überzeugt. Der Insider: "Sie flirten miteinander, was das Zeug hält. Jeder ist überzeugt, dass bei den Beiden was läuft – so oft wie sie miteinander verschwinden.“

Ob nun was dran ist oder nicht: Boynton fällt jedenfalls offenbar ins Beuteschema von „Captain Jack Sparrow“. Eine ziemliche Ähnlichkeit mit Depps Ex ist nicht von der Hand zu weisen, auch wenn Boynton sieben Jahre jünger ist als Heard - und mal eben knackige dreißig Jahre jünger als der Frauenschwarm. Hierzulande könnten Serienfans die Blondine übrigens aus dem britischen Historien-Drama „Borgias“ kennen.

Alles nur ein PR-Gag?

Oder handelt es sich gar um einen PR-Gag, um Aufmerksamkeit für den neuen Teil der „Fluch der Karibik“-Reihe zu bekommen? „Salazars Rache“ (Originaltitel: „Dead Men Tell No Tales“) kommt am 25. Mai in die deutschen Kinos. Nachdem die vergangenen Teile eher enttäuschten, zeigten sich Kritiker nach der Presse-Vorführung überwiegend angetan.

Mit dabei sind wieder Orlando Bloom als Will Turner sowie Geoffrey Rush als Barbossa - den titelgebenden Bösewicht, einen Geister-Piraten, der Sparrow töten will, verkörpert Javier Bardem. Um seine Haut zu retten, muss der Captain den sagenumwobenen Dreizack des Poseidon finden. Keira Knightley taucht zumindest im Trailer nicht auf, die bei uns bisher noch eher unbekannte Kaya Scodelario (25) spielt in „Salazars Rache“ die weibliche Hauptrolle.

D. Sindermann/hn