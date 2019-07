Youtube-Star und Comedian Joyce Ilg genießt den Sommer wohl in vollen Zügen. Sehr freizügig lässt sie alle wissen, wie gut sie sich in ihrem Körper fühlt.

Köln - Mit einem ungewohnt freizügigen Foto entzückt Joyce Ilg ihre Instagram-Follower. Ganz ohne Shirt und BH zeigte sie sich im Kornfeld - und schickte damit sogar eine tiefgründige Botschaft an die Welt.

Als Kind litt die heute 35-Jährige an der Knochenkrankheit Skoliose. Die Wirbelsäulenverkrümmung zwängte die Schauspielerin Zeit ihrer Jugend, Tag und Nacht, in ein Plastikkorsett. In der Schule wurde sie deshalb Opfer von Hänseleien und das unbequeme Korsett raubte ihr den Schlaf.

Doch diese schwere Zeit hat die bildhübsche Brünette überstanden und kann heute sagen: „Ich liebe meinen Rücken.“ Ihre Fans schließen sich dem widerspruchslos an: „Das nenne ich mal wahre Schönheit“, schwärmt ein User, „wenn der Fotograf ein Mann ist, dann ist er sehr glücklich“, schwelgt ein anderer.

Joyce Ilg verzückt mit freiem Rücken: Aber darum ging es ihr nicht

Allerdings ging es Ilg nicht darum, ihren männlichen Fans den Kopf zu verdrehen. In ihrem Text ermutigt sie alle, an sich selbst zu glauben und sich durch körperliche Einschränkungen nicht bremsen zu lassen. Die klare Botschaft: „Jeder kann es schaffen, sich selbst zu lieben“, auch wenn es manchmal ein steiniger Weg sein kann.

Und so geht Ilg mit ihrem Oben-Ohne-Foto mit gutem Beispiel voran und zeigt, dass sie alle Selbstzweifel hinter sich gelassen und den Mut gefunden hat, ihren ehemals krummen, und heute kerzengeraden, Rücken mit der ganzen Welt zu teilen.

Dafür haben ihre Fans viel Bewunderung übrig: „Es ist wunderbar, dass du das alles geschafft hast, du kannst so stolz auf dich sein“, lobt eine Userin, „wow, schön, dass du dich nach langer Zeit lieben kannst und traurig, dass doch so viele Menschen an Skoliose erkrankt sind und ebenfalls solche Torturen mitmachen müssen“, zeigt eine andere ihr Mitgefühl.

