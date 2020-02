Topstar bricht Karnevals-Auftritt nach zehn Minuten ab - Veranstalter zieht Konsequenzen: „Hätten uns denken können ...“

Ein Karneval-Topstar musste einen seiner Auftritte in einem Festzelt vorzeitig abbrechen. Der Veranstalter zieht nach der missglückten Show offenbar Konsequenzen.

Komiker Bernd Stelter trat beim Karneval in Gelsenkirchen auf.

trat beim Karneval in Gelsenkirchen auf. Er brach seinen Auftritt aber nach wenigen Minuten ab.

Der Veranstalter zieht seine Lehren.

Gelsenkirchen - Trotz Sturmwarnung wird der Karneval auch 2020 vielerorts ausgelassen gefeiert. So auch in Gelsenkirchen. Und obwohl die Großstadt im Ruhrgebiet nicht unbedingt der erste Ortsname ist, der einem zum Stichwort Karneval einfallen könnte, ging es hier schon zu Weiberfastnacht hoch her. Sogar so hoch, dass die gute Stimmung einem Star bei seinem Auftritt zum Verhängnis wurde.

Kein Geringerer als Bernd Stelter, bei dem Karnevalist neben Komiker, TV-Moderator und Schauspieler zur Berufsbezeichnung gehört, sollte am Donnerstag beim Rathaussturm in Gelsenkirchen-Buer im Festzelt auf der Festwiese auftreten. Wie die WAZ (hinter Bezahlschranke) allerdings berichtet, war Stelter nicht lange auf der Bühne. Das soll vor allem an der guten Laune des Publikums in Gelsenkirchen gelegen haben.

Bernd Stelter schon vor Auftritt in Gelsenkirchen in Sorge

Für Stelter war es die Premiere beim Karneval in Gelsenkirchen. Er sei gespannt, verriet er dem Blatt schon vor dem Auftritt hinter der Bühne. Schon vorab hatte er Sorgen, denn: „Ich habe einen Redebeitrag mitgebracht – dafür müssen die Leute zuhören“, so Stelter.





Doch seine Hoffnung wurde dem Bericht nach eben nicht erhört. Die mehreren hundert Jecken im Festzelt feierten lauthals weiter, auch als Stelter die Bühne betrat. Auch als er ein erstes Mal um Ruhe bittet, soll es wenig Veränderung am Pegel gegeben haben. Der erfahrene Karnevalist nahm es offenbar professionell und ging spontan mit der Situation um. Zunächst versuchte er sich an seinem wohl geplanten gesungenen Jahresrückblick. Doch schon nach wenigen Zeilen soll er diesen abgebrochen haben, da offenbar kein Durchkommen war.

Video: Bernd Stelter macht Kunden mit Taxi-Freakshow wahnsinnig

Stelter verlässt Bühne vorzeitig - Veranstalter hatte es geahnt und zieht Konsequenzen

Stelter schmiss sein Programm dem Bericht nach daraufhin komplett um und setzte auf Lieder, die er mit dem Publikum singen konnte. Drei Songs gab es von Stelter in Gelsenkirchen. Dabei soll das Publikum auch mitgegangen sein. Doch dann verließ Stelter die Bühne wieder, wohl auch, da er spontan einfach nicht mehr Lieder vortragen konnte.

Nur knapp zehn Minuten dauerte der Auftritt von Bernd Stelter in Gelsenkirchen dem Bericht nach. Teure zehn Minuten für die Veranstalter. Gerd Schwenzfeier, der Präsident des Festkommitees sagte der WAZ: „Wir hätten uns denken können, dass der bei uns kein Bein auf den Boden bekommt“. Zuvor hätte man bereits mehrfach versucht Redebeiträge im Programm unterzubringen - mit ähnlich durchschlagendem Erfolg. In Zukunft werde man nun keine Redner mehr verpflichten, so Schwenzfeier weiter.

