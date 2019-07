Kim Kardashian präsentiert neue Beauty-Linie - und erntet heftigen Shitstorm

Kim Kardashians neue Make-Up-Kollektion kommt bei einigen Fans nicht wirklich gut an.

Eigentlich ist Kim Kardashian mit allem erfolgreich, was sie auf den Markt bringt. Doch ihre neueste Make-Up-Kollektion scheint bei den Fans nicht so gut anzukommen.

Los Angeles - Kim Kardashian ist neben ihrer Schwester Kylie Jenner wohl das berühmteste Mitglied des Reality-TV-Clans. Es scheint, als ob alles, was sie anfasst, zu Gold wird. Doch ihre neueste Make-Up-Kollektion scheint nur wenigen Fans wirklich gut zu gefallen.

Kim Kardashian erntet Shitstorm für neue Make-Up-Kollektion

Berühmt wurde Kim Kardashian eigentlich durch ein Schmuddel-Video und zahlreiche Skandale. Schon bald versuchte sie jedoch, ihr Image wieder aufzupolieren - zunächst als liebevolle Mutter von mittlerweile schon vier Kindern, doch vor allem durch die Marke „Kim Kardashian West Beauty“. Die 38-Jährige bringt ein Produkt nach dem anderen auf den Markt, doch ihre neue „Feuer“-Kollektion begeistert einige Fans so gar nicht.

Während der treue Kern der Kardashian-Fans die Palette mit den rötlichen Tönen feiert, sind einige Userinnen so gar nicht begeistert. Die Eyeliner-Stifte würden brechen, außerdem seien die Produkte schlampig verpackt. „Bitte kümmere dich mal darum, die Stifte sind nur ein Mal zu benutzen“, beschwert sich eine Instagram-Nutzerin. Unter einem anderen Post heißt es sogar: „Solche Leute stecken mehr Aufwand in das Foto-Shooting als in das Produkt selbst.“

Kim Kardashian: Kritik für Beauty-Linie

Doch nicht nur die Qualität der Produkte wird kritisiert. Manche finden sogar, die Lidschatten-Palette sei „langweilig“. „Wow, warme, neutrale Töne“, „Erinnert mich an alle anderen Produkte, die vor einem Jahr herausgekommen sind“, „Nichts Spannendes“, kommentieren die Nutzer unter verschiedenen Posts.

Doch es ist nicht das einzige Mal, dass der Reality-TV-Star die Fans verärgert: Jüngst sorgte Kim Kardashians neue Modelinie für Entrüstung. Doch mit freizügigen Bildern kann Kardashian ihre Fans immer begeistern, ein heißes Selfie beeindruckte offenbar besonders stark.

