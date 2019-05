Kim Kardashian und Kanye West: Jahrestag mit süßer Überraschung

Kim Kardashian und Kanye West sind seit fünf Jahren verheiratet. So einen Anlass muss groß gefeiert werden - und eine weltweit berühmte Sängerin half dabei.

Las Vegas - Schon fünf Jahre ist es her, seitdem sich Kim Kardashian und Kanye West bei einer super romantischen Zeremonie in der Toskana das Ja-Wort gaben. Auch heute, vier Kinder später, scheint das wahrscheinlich berühmteste Paar der Welt immer noch genauso verliebt zu sein, wie am ersten Tag. Deswegen wundert es auch nicht, dass Kanye seine Frau mit einem ganz besonderen Geschenk zum erfreulichen Anlass überraschen wollte. Nicht nur flogen die zwei US-Superstars für einen Kurztrip nach Las Vegas - dort nahmen sie auch an einem Konzert von Céline Dion teil!

Süße Überraschung: Kim Kardashian und Kanye West feiern Jahrestag auf Konzert von Céline Dion

Doch das war noch nicht alles für den Abend, denn die echte Überraschung kam erst nach der Show: Die Pop-Diva wollte nämlich dem glücklichen Paar persönlich gratulieren und lud sie zu einem Treffen hinter den Kulissen ein. Gemeinsam posierten dann die drei Promis für ein gemeinsames Bild, dass die kanadische Sängerin auf ihrem Instagram-Account postete. Dazu schrieb sie: "Alles Gute zum Fünfjährigen, Kim Kardashian und Kanye! Danke, dass ihr gekommen seid, um meine Show zu sehen!"

Auch Kim Kardashian ließ sich diese einmalige Möglichkeit nicht entgehen und postete denselben Schnappschuss auf Twitter mit den Worten: „Date Night in Vegas mit @celinedion. My heart will go on“. Damit bezieht sich die 38-jährige Mutter auf eins der erfolgreichsten Hits von Celine Dion. Wer hätte gedacht, dass Kim und Kanye Fans der erfolgreichen Pop-Diva sind?

Date Night in Vegas w @celinedion My heart will go on pic.twitter.com/VCjwHikDBs — Kim Kardashian West (@KimKardashian) 26. Mai 2019

Kim Kardashian und Celine Dion im Glitzer-Look

Ein echter Hingucker sind auf jeden Fall die Outfits der Frauen auf dem Bild. Beide entschieden sich an dem Abend für auffällige Glitzer-Looks: Kim trug einen weißen Overall mit silbernen Applikationen auf Brust- und Hüfthöhe, während Celine ein goldglänzendes Outfit für ihren Auftritt im Caesar´s Palace wählte. Kanye West war eher schlicht unterwegs: Der 41-jährige Rapper posierte in einer schwarzen Jacke mit Reißverschluss. Hatte er die nicht schon auf der Met-Gala vor einigen Wochen an?

fm