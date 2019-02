Kim Kardashian verstört Fans mit freizügigem Quetsch-Kleid - verhindert Klebeband das Schlimmste?

Nicht unbedingt ein Hingucker im positiven Sinne war Kim Kardashian in einem Vintage-Kleid bei den "Hollywood Beauty Awards". Die Follower reagierten verstört auf das Outfit des Reality-Stars.

Los Angeles - Auf ihrem aktuellen Instagram-Foto präsentiert sich Reality-TV-Sternchen Kim Kardashian mal wieder in einem mehr als gewagten Kleid. Das trug sie bei den "Hollywood Beauty Awards" am Sonntagabend in Los Angeles. Die Kreaktion von Star-Designer Thierry Mugler war ein schwarzes Vintage-Kleid mit knappen Stoffriemen über den Brüsten, die darunter seltsam zusammengequetscht wurden. Am Oberkörper war eindeutig weniger Stoff, als es dem Outfit gut getan hätte.

Kim Kardashians Follower reagieren verstört

Das fiel auch Tausenden Instagram-Followern auf, die sich in zahlreichen Kommentaren eher verstört als begeistert zeigten. „Ich mag das Kleid überhaupt nicht“, schreibt ein User und äußert damit noch eine der harmlosesten Kritiken. Andere Follower finden da weitaus deutlichere Worte: „Widerlich“, „schrecklich“ oder „vulgär“ ist in zahlreichen Kommentaren zu lesen. Andere kritisieren, dass ihre Brüste unter dem Kleid seltsam „zusammengequetscht“ werden und dass die 38-Jährige zu viel Haut zeige. Viele fragen sich, wie Kim Kardashian es geschafft habe, dass unter den mehr als knappen Stoffriemen nichts verrutschte und tippen auf jede Menge doppelseitiges Klebeband. Einige Fans haben einen Tipp für die Ehefrau von Rapper Kanye West: Weniger ist mehr.

Kim Kardashians Outfit aus Muglers Frühjahrs/Sommer-Kollektion 1998

Ursprünglich stammt das Outfit aus der Kollektion von 1998, wie auf diesem Instagram-Post zu sehen ist.

Allerdings hat der Star-Designer damals für die Präsentation des Kleides ein Model mit weitaus weniger Oberweite ausgesucht. Aus gutem Grund; denn von Quetsch-Alarm war damals nichts zu sehen.

Für ihre gewagten Auftritte ist die Dreifach-Mutter bekannt. Kürzlich postete Kim Kardashian ein Bild auf dem sie mit gespreizten Beinen in der Badewanne zu sehen war. Doch die 38-Jährige steht auch zu ihren Makeln.

Paukenschlag von TV-Produzent: Khloé Kardashian soll neue Bachelorette werden

Schlagzeilen macht indes auch Kims Schwester Khloé Kardashian. Nach ihrer Trennung von Tristan Thompson, der sie mit einer engen Freundin der Familie betrogen haben soll, ist die 34-Jährige jetzt im Gespräch, die neue „Bachelorette“ im US-TV zu werden.

va