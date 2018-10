Klitschko-Ex Hayden Panettiere und ihr neuer Freund: Jetzt wird es ernst

Die Schauspielerin Hayden Panettiere war von 2013 bis zum Sommer dieses Jahres mit der Boxlegende Wladimir Klitschko zusammen. Jetzt hat sie einen Neuen - und macht ernst.

Los Angeles - Eigentlich waren die Schauspielerin Hayden Panettiere (29) und Boxlegende Wladimir Klitschko (42) ein echtes Traumpaar. Seit August ist aber bekannt, dass die beiden jetzt getrennte Wege gehen. Und schon kurz nach der Bekanntgabe des Beziehungsaus wurde Panettiere schon wieder mit einem neuen Lover gesichtet. Dabei handelt es sich um den amerikanischen Schauspieler Brian Hickerson (29).

Hayden Panettiere und Wladimir Klitschko: Eheaus nach fünf Jahren

Die Beziehung von Hayden Panettiere und Wladimir Klitschko war von Anfang an von Schwierigkeiten gekennzeichnet. 2010 kamen die Beiden erstmals zusammen, diese Beziehung hielt jedoch nur ein Jahr. Direkt danach war sie für ein Jahr mit einem American-Football-Spieler liiert. Nachdem Panettiere sich von dem Sportler getrennt hatte, war sie ab 2013 wieder mit Wladimir Klitschko zusammen. Da scheint es dann so richtig gefunkt zu haben, denn nach nur ein paar Monaten gab das Paar seine Verlobung bekannt.

Video: Hand in Hand mit dem Neuen – doch bei Wladimir hat sie mehr gelächelt

Ein Jahr nach der Hochzeit der Schauspielerin und des Boxers schien das Glück perfekt:Die damals 25-Jährige wurde schwanger und brachte eine Tochter zur Welt.

+ Hayden Panettiere wurde 2014 schwanger. © AFP / FREDERIC J. BROWN

Von da an galten die beiden als absolutes Traumpaar. Klitschko schwärmte in der Öffentlichkeit immer wieder von seinem Vaterglück und sagte sogar, dass er mehr als nur ein Kind mit der Schauspielerin haben möchte. Währenddessen litt seine Frau aber an einer starken Wochenbettdepression. 2015 begab sich Panettiere sogar freiwillig in Behandlung. Klitschko stand ihr dabei immer zur Seite, weswegen sie ihre Depression wohl überwinden konnte. Danach schien wieder alles in bester Ordnung, das Paar zeigte sich regelmäßig zusammen und offensichtlich glücklich auf Veranstaltungen.

+ Bei dieser Benefizgala war noch alles in bester Ordnung bei dem Ehepaar. © dpa / Ursula Düren

Bis zum Sommer dieses Jahres war die Ehe von Hayden Panettiere und Wladimir Klitschko nach außen hin völlig intakt, doch dann im August der Schock: Die Schauspielerin wurde in Los Angeles händchenhaltend mit einem Mann gesehen, der aber definitiv nicht ihr Ehemann Klitschko war. Sie turtelte mit dem Schauspieler Brian Hickerson herum und kurz nach der Veröffentlichung der Aufnahmen gab die Mutter der Schauspielerin bekannt, dass Panettiere sich von Klitschko getrennt hätte. Die Beiden beendeten ihre Ehe also nach fünf Jahren.

Hayden Panettiere und ihr Neuer: Das Paar macht ernst

Im August war noch nicht ganz klar, ob Hayden Panettiere und Brian Hickerson nur eine Liaison hätten oder ob die Sache wirklich ernst wäre. Jetzt ist endgültig klar, dass die beiden eine richtige Beziehung miteinander führen. Nach einem Bericht von gala.de besuchen sie nämlich gerade Panettieres Familie in Florida. Dort lernt Hickerson die Tante und die Großmutter der Schauspielerin kennen, er dringt also wirklich in den engsten Familienkreis ein.

Der neue Freund wird aber nicht von jedem Familienmitglied der Schauspielerin herzlich aufgenommen. Die Mutter der 29-Jährigen, Lesley Vogel, hinterfragt in einem Interview mit der US-Entertainment-Website „Radar Online“ die Absichten des neuen Mannes an der Seite ihrer Tochter. „Du weißt nie, was Menschen wollen. (...) Ich vertraue seinen Absichten nicht. Menschen können sie benutzen“, meint die 62-Jährige. Außerdem hoffe sie auf ein Liebes-Comeback zwischen ihrer Tochter und Klitschko.

Ob Hayden Panettiere tatsächlich ein drittes Mal mit ihrem Ex Wladimir zusammenkommen sollte, ist nicht klar. Fest steht, dass Panettiere im Moment mit ihrem neuen Freund Brian Hickerson sehr glücklich ist. Egal, was ihre Mutter dazu sagt.

