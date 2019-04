Kourtney Kardashian wirbt nur im Höschen für ihr neues Lifestyleportal  

Kourtney Kardashian hat nun endlich auch ihr eigenes Onlineportal „Poosh“ gelauncht. Die älteste der Kardashian-Schwestern gibt darin ziemlich bizarre Lebenstipps.

Los Angeles - Kourtney Kardashian (39) feiert am 18. April ihren 40. Geburtstag. Die Webseite namens „Poosh“ scheint wohl ein kleines Geschenk vorneweg zu sein. Nun ist die Seite online. Endlich. Denn Kourtney Kardashian war bislang die einzige der Kardashian-Schwestern, die kein eigenes Business hatte. Nun zieht Kourtney endlich nach. Das Portal soll ein modernder Ratgeber für das bestmögliche Leben sein. Es dreht sich alles um Gesundheit, Wellness und Lifestyle.

Um möglichst viele Fans auf ihr neues Projekt aufmerksam zu machen, postete die älteste Schwester im Kardashian-Clan ein heißes Foto auf Instagram.

So heiß wirbt Kourtney Kardashian für ihre Webseite

Ihr Business-Look: Kourtney Kardashian trägt nur einen schwarzen Mini-Tanga. Um ihren Busen zu verdecken, hält sie in einer Hand ein silberfarbenes iPad. Ein verschränkter Arm schützt den Blick auf die andere Brust. Ihre schwarze Mähne fällt etwas zerzaust über ihre Schultern.

Bei diesem Anblick bekommen viele der 75 Millionen Instagram-Follower wohl Schnappatmung. Dabei lässt Kourtney Kardashian sich regelmäßig etwas Scharfes für ihre Fans einfallen. Der Body-Einsatz lohnt sich offensichtlich.

Auf der neuen Webseite von Kim Kardashian gibt der Reality-Star von „Keeping Up with the Kardashians" seine ganz persönlichen Tipps. Wer sich durch „Poosh“ scrollt, kann so einiges erfahren. Dabei gibt es ziemlich bizarre Dinge:

Wie beispielsweise Frau ohne Unterwäsche und BH und dazu noch ohne Stress gut aussieht, nämlich mit der richtigen Körperpflege.

Mit welchen fünf Übungen Kourtney Kardashian ihren Po in Form hält.

Dass Bio-Wein besser für den Körper und die Umwelt ist. „Von Bio-Wein bekommst du keinen Kater“, schreibt Kourtney Kardashian weiter. Denn ihrer Meinung nach sei das Schwefeldioxid (auch Sulfit genannt) im Wein für die Kopfschmerzen verantwortlich. Im Bio-Wein seien viel weniger Sulfite enthalten, deswegen verursache Bio-Wein keine Kopfschmerzen.

Ob dieses Konzept ein Millionen-Dollar-Geschäft ganz im Sinne des Kardashian-Jenner-Clans wird? Der Druck auf Kourtney Kardashian ist groß. Ihre Schwestern sind megaerfolgreich. Das Kosmetikunternehmen „Kylie Cosmetics“ ihrer Schwester Kylie (21) ist eine wahre Goldgrube. Kim Kardashian ist mit ihrer Firma KKW Beauty erfolgreich. Khloé Kardashian hat ihr eigenes Jeanslabel „Good American“ am Start (angeblich 3,4 Millionen Jahresumsatz).

„Keeping Up with the Kardastahians“: Drama in der 16. Staffel

Übrigens ist die 16. Staffel von „Keeping Up with the Kardashians" raus. Los geht‘s mit viel Dramatik. So bricht Khloé Kardashian vor der Kamera in Tränen aus. Kylie Jenner - jüngste Selfmade-Milliardärin aller Zeiten laut „Forbes“ - möchte ihre kleine Tochter Stormi vor der Öffentlichkeit schützen. Deswegen hat sich die 21-Jährige zu einem radikalen Schritt entschlossen.

ml