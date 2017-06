Krass! Sophia Wollersheim lässt sich Rippen entfernen

Sophia Wollersheim hat bereits mehrere Schönheitsoperationen hinter sich. Doch jetzt sorgt die 29-Jährige mit einem besonders krassen Eingriff für Aufsehen.

Köln - Busenwunder (Cup-Größe 70 K) Sophia Wollersheim hat es wieder getan: Diesmal ließ sich die 29-Jährige Ex-Frau von Rotlicht-Größe Bert Wollersheim sogar die Rippen entfernen. Bei Facebook zeigte sie ihren Fans stolz das Ergebnis der krassen Operation.

Ihren Fans erklärte sie ihren Schritt so: „....ich freue mich nun nach dem härtesten Eingriff den ich je hatte auf die Fashionweek in Berlin. Ok. Ich muss ergänzen, dass ich verstehe, dass es Euch erstaunt. Aber wenn man im Leben Defizite hat oder nicht sein eigenes Leben bis dato führte...versucht man das anders zu kompensieren und kommt auf verrückte Ideen... klar das entspricht nicht der Otto-normal-Verbraucher-Norm, die mich nebenbei bemerkt völlig laaaangweilt.... Diese Idee habe ich innerhalb von drei Wochen umgesetzt.“

Wie die 29-Jährige betont, bereue sie den Eingriff nicht und sei „super happy damit. Ich bin immernoch der selbe Mensch, meine Lieben. Wahre Schönheit kommt von Innen und alles andere liegt im Auge des Betrachters.“ Der Eingriff erinnert an Promi-Lady Pixee Fox (27) aus Amerika. Das Model ließ sich ganze sechs Rippen entfernen, um wie eine Cartoon-Figur auszusehen.

Bei Sophias Fans sorgte der Eingriff für eine Flut an Reaktionen. Von „Einfach wow“ bis „ Du warst mal sympathisch aber jetzt denke ich, du hast ernsthafte Probleme“ ist alles dabei. Was denken Sie über den Eingriff? Hier können Sie abstimmen:

Rubriklistenbild: © Screenshot Facebook Sophia Vegas