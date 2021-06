Kronprinzessin Victoria hat große Pläne: Steht schon bald ein Umzug an?

Royale Bauherren

Wie kürzlich bekannt wurde, haben Victoria und Daniel von Schweden auf der Insel Värmdö ein neues Grundstück gekauft. Was steckt hinter den Plänen des Paares?

Värmdö – Während der Sommermonate trifft man die schwedischen Royals meist auf der Insel Öland an. Dort befindet sich die offizielle Sommerresidenz der Königsfamilie – Schloss Solliden. Seit Jahren ist es Tradition, dass König Carl XVI. Gustaf (75) und Königin Silvia (77) dort die Ferien mit ihren Kindern und Enkeln verbringen. Auch der Geburtstag von Thronfolgerin Victoria (43) am 14. Juli wird stets auf Schloss Solliden gefeiert.

Offenbar möchte die künftige Königin in Zukunft aber in den Genuss von mehr Privatsphäre in einem eigenen Sommerhaus kommen. Steht bei Kronprinzessin Victoria und ihrem Ehemann Prinz Daniel somit womöglich bald ein Umzug an?* Wie das Portal „Svensk Damtidning“ berichtet, habe das Paar ein Grundstück auf der Insel Värmdö gekauft. Margareta Thorgren, die Pressechefin des schwedischen Königshauses, hat die Meldung inzwischen gegenüber der Zeitung „Nacka Värmdö Posten“ bestätigt: „Sie [Victoria und Daniel] beabsichtigen, dort draußen ein privates Ferienhaus zu bauen. Die Baugenehmigung ist erteilt und rechtskräftig.“ Wann die ersten Bagger anrollen werden, ist bisher allerdings noch nicht bekannt. *24royal.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.