Ein Tag voller pompöser Entscheidungen: Kylie Jenner protzt vor laufender Kamera

Kylie Jenner genießt die Vorzüge ihres Erfolgs. Auf Youtube hat sie nun einen Tag in ihrem Leben mit der Öffentlichkeit geteilt - so viele Entscheidungen.

Kylie Jenner ist die jüngste Selfmade-Milliardärin aller Zeiten. Viele Menschen würden wohl nur allzu gerne für einen Tag die Rolle der 21-Jährigen einnehmen. Allerdings wäre ein solcher Versuch wohl auch mit großer Suchtgefahr verbunden. Schließlich kann sich Kylie ohne große Grübelei jeden Wunsch beinahe spielerisch erfüllen - zumindest solange ein gefülltes Bankkonto die einzige Voraussetzung dafür ist. Seien es dekadente Kleider, protzige Autos oder ein Meer an Designer-Handtaschen.

Es gibt wohl kaum ein angesagtes Designer-Stück, das die heiligen Gemäuer der Kardashian noch nicht von innen gesehen hat. Allein das reine Abzählen ihrer Handtaschen könnte, überspitzt formuliert, wohl bereits den 24-stündigen Rollentausch zeitlich mehr als ausfüllen. Wie gut, dass unsere technischen Möglichkeiten mittlerweile so weit fortgeschritten sind und wir einen Tag im Leben der Kylie Jenner innerhalb von weniger als 20 Minuten auf Youtube erleben können. Was würden wir sonst auch mit unserer freien Zeit tun? Damit wäre die Sinnfrage wohl ein für alle Mal geklärt.

So, wie sieht er jetzt aus „ein Tag im Leben der Kylie Jenner“? Zwar startet der Vlog erst um 8 Uhr morgens, doch Kylie erzählt gleich zu Beginn, dass ihre Tochter Stormi sie bereits um 6 Uhr aufgeweckt hat. Was sie dazwischen getan hat, bleibt ihr Geheimnis. Doch was lernen wir daraus? Eine Selfmade-Milliardärin schläft nicht aus.

Kylie Jenner hat die Luxus-Auswahl

Danach stellt sich die 21-Jährige ihr Tagesoutfit zusammen. Ein Stück mit gleich mehreren Akten. Das Bühnenbild ändert sich zu jeder neuen Szene gleich mit. Denn jede Körpergruppe braucht ja ihr ganz eigenes Ankleide-Zimmer. Oder wo sollen die zahlreichen Designer-Stücke sonst zwischen geparkt werden?

Bevor die erfolgreiche Unternehmerin sich jedoch auf den Weg in die Arbeit macht, sind zuvor noch einige Entscheidungen zu treffen. Allen voran: Welches Auto soll ich heute nehmen? Welches Auto soll sie heute nehmen? Nachdem alle Optionen genaustens studiert worden sind, fällt die Wahl auf einem mit Glitzersteinchen verzierten Rolls-Royce. Daraufhin fährt sie ins Office.

Dort stehen einige Meetings an. Zwischendurch kümmert sich das Model noch um die eigene Tochter. Kylie ist eben eine echte Power-Frau, die selbst Familie und Geschäftsführung unter einen Hut bringt. Im Anschluss absolviert Kylie ein Shooting. Danach geht es zurück zum Auto. Auf dem Weg dahin gibt uns Kylie tiefe Einblicke in das Leben eines Reality-Stars. Beispielsweise, dass sie schon seit geraumer Zeit keinen Knopf in einem Aufzug betätigt hat. Schließlich hat sie dafür ja ihr Personal.

Anschließend ist der harte Arbeitstag geschafft. Nun ist es Zeit für ein bisschen Spaß. Die 21-Jährige besucht die Überraschungs-Party ihres Freundes - der Vlog läuft natürlich weiter. Zu später Stunde geht es dann ins Bett, bald zieht Sturm „Stormi“ ja wieder auf.

