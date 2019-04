Lena Gercke: GNTM-Star hat neue Liebe! Dieses Foto ist der Beweis

Lena Gercke zeigt auf Instagram ihre neue Liebe. Das Model postet ein unerwawrtetes Foto. Die Fans der ersten GNTM-Gewinnerin trauen ihren Augen nicht.

Lena Gercke ist seit der Trennung von Kilian Müller-Wohlfahrt Single

Zuletzt gab es Gerüchte um eine Affäre vom Model mit Werbefilm-Regisseur Dustin Schöne

Jetzt zeigte Model Lena Gercke ihren Fans auf Instagram ihre "neue Liebe"

Lappland - Offiziell ist Model und Moderatorin Lena Gercke seit ihrer Trennung von Kilian Müller-Wohlfahrt im Mai 2018 wieder Single. Seither kursieren immer wieder heiße Gerüchte um das Liebesleben der bildhübschen Blondine.

Zuletzt gab es Spekulationen, dass Lena Gercke und Werbefilm-Regisseur Dustin Schöne nicht ganz zufällig im selben Luxus-Ressort auf den Malediven Urlaub gemacht haben sollen. Doch jetzt zeigt das 31-jährige Model, bekannt aus "Germany's Next Topmodel" (GNTM) ganz offen ihre neue Liebe auf Instagram, wie nordbuzz.de* berichtet.

Lena Gercke: Model von GNTM erfüllt sich Kindheitstraum - neue Liebe ist ein Hund

Wer Lena Gercke - erste GNTM-Gewinnerin - aufmerksam auf Instagram folgt, wurde in den letzten Tagen mit auf eine Reise ins wunderschöne, winterliche Finnland mitgenommen, wo das Model zu Gast im "Kakslauttanen Arctic Resort" war. Fleißig teilte das Model Bilder von sich im "Winter Wonderland". Als Höhepunkt ihres Besuchs durfte Lena Gercke eine Husky-Tour durch Lappland machen, womit für die ProSieben-Moderatorin ein absoluter Kindheitstraum in Erfüllung ging.

Lena Gercke zeigt Hund: Fans feiern Model für neue Liebe bei Instagram

Auf eben dieser Schlittenhunde-Tour lernte Lena Gercke ihren "Neuen" kennen und stellte ihn auch gleich ihren Followern auf Instagram vor. Das niedliche Selfie zeigt die Blondine neben einem der kuscheligen Huskys. "Say hi to my new love", kommentiert Lena den Schnappschuss. Ihre Fans zeigen sich ebenfalls begeistert vom "Mann" an Lenas Seite: "Zwei Schönheiten" und "Wer hat da wohl die schöneren Augen?" lauten nur zwei der zahlreichen Kommentare.

