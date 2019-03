Lena Gercke: Heißes Foto zum Geburtstag - warum GNTM-Star trotzdem nicht zu beneiden ist

Lena Gercke hat an einem ganz besonderen Tag Geburtstag und ist darum wirklich nicht zu beneiden. Warum der GNTM-Star damit für Verwirrung sorgt.

Lena Gercke hat am 29. Februar Geburtstag

Das Model hat somit offiziell nur alle vier Jahre Geburtstag

Das ungewöhnlichesGeburtsdatum des GNTM_Stars sorgt oft für Verwirrung

Cloppenburg - Model und Moderatorin Lena Gercke ist nicht nur bildhübsch, sondern auch noch extrem erfolgreich. Es gibt demnach vieles, um das die Blondine zu beneiden ist. Wie nordbuzz.de* berichtet, gehört ihr Geburtstag allerdings nicht dazu.

Lena Gercke: Aus diesem Grund ist der GNTM-Star nicht um seinen Geburtstag zu beneiden

Mit ihrem Geburtsdatum hat die 31-Jährige leider ziemliches Pech: Lena Gercke erblickte am 29. Februar das Licht der Welt, also in einem Schaltjahr. Dadurch gibt es den 29. Februar nur alle vier Jahre. Demnach dürfte die erste Germany's next Topmodel-Gewinnerin eigentlich nur alle vier Jahre Geburtstag feiern. Ganz schön ungerecht.

Nur alle vier Jahre hat sie Geburtstag: Lena Gercke nimmt es gelassen

Doch Lena Gercke nimmt's gelassen. "Ich kenne es ja nicht anders. Wenn ich nur alle vier Jahre hätte feiern dürfen, hätte ich das ziemlich ungerecht gefunden. Umso schöner wurde immer mein "echter" Geburtstag am 29. Februar gefeiert", so die ProSieben-Moderatorin in einem Interview mit dem "Wood Magazin".

Lena Gercke: Ihr ungewöhnliches Geburtsdatum sorgt für Verwirrung

Allerdings sorgt das außergewöhnliche Geburtsdatum durchaus für Verwirrung: "Ich muss oft lachen, weil die Leute nie genau wissen, wann sie mir gratulieren sollen. Daher bekomme ich meist Glückwünsche am 28. Februar und 1. März." Lena selbst zelebriert ihren Geburtstag allerdings am 1. März, da zu frühes Feiern ja schließlich Unglück bringe.

