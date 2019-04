Lena Gercke: Jetzt ein Baby? Foto sorgt für heiße Gerüchte um GNTM-Gewinnerin

Heiße Baby-Gerüchte um Lena Gercke: Ein verräterisches Instagram-Foto gibt Anlass zu Nachwuchs-Spekulationen um die GNTM-Gewinnerin und Freund Dustin Schöne.

GNTM-Gewinnerin Lena Gercke und Freund Dustin Schöne sind schwer verliebt

Werden die beiden ihr Liebes-Glück jetzt mit einem Baby krönen?

Auf Instagram ist zumindest ein verräterisches Bild aufgetaucht

Cloppenburg - GNTM-Gewinnerin Lena Gercke ist frisch verliebt und so glücklich mit ihrem Freund Dustin Schöne. Wie nordbuzz.de* berichtet, haben sich die beiden erst kürzlich dazu entschieden, ihre Beziehung öffentlich zu machen. Obwohl das Liebesglück der beiden noch in den Kinderschuhen steckt, scheinen das Model und der Regisseur schon über den nächsten großen Schritt nachzudenken: Nachwuchs!

Lena Gercke: Beziehung zu Sami Khedira scheiterte angeblich an der Kinderfrage

Dabei waren Kinder für Lena bislang kein großes Thema. Angeblich zerbrach damals sogar die Beziehung der heute 31-Jährigen zu Fußballprofi Sami Khedira an den unterschiedlichen Ansichten zum Thema Familienplanung. Zu dem Zeitpunkt stand Lena allerdings auch erst am Anfang ihrer Karriere. Heute ist die erste GNTM-Gewinnerin erfolgreiches Model, Moderatorin, Designerin und Unternehmerin. Ein guter Zeitpunkt um sich dem Thema Familienplanung zu beschäftigen? Allerdings musste das Model gerade einen herben Schlag einstecken. Wie auf nordbuzz.de* zu lesen ist, sind Schmuddel-Bilder im Netz aufgetaucht, die Blondine angeblich hüllenlos zeigen.

Lena Gercke: Lässt GNTM-Gewinnerin Baby-Bombe platzen? Als Tante hat sie Übung

Im vergangenem Jahr räumte Lena Gercke gegenüber Gala ein, dass das Thema Kinder näher rücke, je mehr Stabilität sie im Leben erlange und je älter sie werde. Was die wenigsten wissen: Seit 2016 ist die ProSieben-Moderatorin Tante des kleinen "Levi", dem Söhnchen ihrer Halbschwester Yana Gercke. Der süße Junge mit den dunklen Wuschel-Locken ist ein Grund mehr für Lena sich mit der Nachwuchsfrage auseinanderzusetzen.

Verräterisches Bild auf Instagram: Lena Gerckes Freund Dustin Schöne ist Kinder-Fan

Und die Voraussetzungen scheinen sowohl von Lenas, als auch von Dustins Seite nicht schlecht zu sein. Dass Lena Gercke an das Konzept Ehe glaubt, erwähnte das Model laut inTouch jedenfalls vor einiger Zeit bereits in einem Interview: "Ich glaube an die Vorstellung, dass man irgendwann den einen Mann heiratet, mit dem man dann für den Rest seines Lebens zusammenbleibt. Ansonsten würde eine Beziehung für mich keinen Sinn ergeben. Manche nennen meine Vorstellung sicher eine Illusion, aber ich glaube daran", so die Blondine.

Und auch Freund Justin Schöne scheint sehr bodenständig und vor allem: kinderlieb. Auf einem Instagram-Bild war der 33-Jährige erst kürzlich beim innigen Knuddeln mit dem Kind eines Bekannten zu sehen. Wenn das kein eindeutiger Wink in Richtung seiner Liebsten ist.

