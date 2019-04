Lena Gercke: Model lässt Bombe platzen - DAS ist ihr Freund - Fans eskalieren

Lena Gercke macht es endlich offiziell: Das Model ist frisch verliebt. Die erste GNTM-Gewinnerin zeigt ihren neuen Freund Dustin Schöne auf Instagram.

Lena Gercke hat mit Dustin Schöne einen neuen Freund

Das Model postete ein Foto auf Instagram und markierte ihre neue Liebe

Bei ihrem neuen Freund handelt es sich um einen 33-jährigen Werbefilm-Regisseur

Viele Fans teilen das Glück des Paares in den sozialen Netzwerken

Cloppenburg - Jetzt hat sie den ganzen Spekulationen endlich ein Ende gesetzt: Lena Gercke ist nicht mehr solo! Das bestätigte ein Bild auf Instagram, das das Model am Sonntag postete, wie nordbuzz.de* berichtet.

Lena Gercke ist frisch verliebt: Model zeigt neue Liebe Dustin Schöne auf Instagram

Nein, es ist kein Scherz, wie es vor einigen Tagen der Fall war, als die 31-Jährige einen Schnappschuss mit einem süßen Husky-Hund aus Lappland postete und dazu schrieb: "Say hi to my new love" (auf Deutsch: Sagt hallo zu meiner neuen Liebe), wie nordbuzz.de* berichtete. Diesmal meint es die Marburgerin ernst! Am Sonntag postete sie ein Foto, auf dem zu sehen ist, wie sie einen Mann leidenschaftlich umarmt und küsst. In der Dunkelheit sind nur die blonde Haare des Models deutlich zu erkennen, der Unbekannte ist kaum zu sehen. Doch dafür hat Lena eine Lösung, denn sie hat ihn sogar markiert.

Lena Gercke verliebt: Das ist ihr neuer Freund Dustin Schöne

Es handelt sich um Dustin Schöne, einen Werbefilm-Regisseur und Unternehmer, der unter anderem schon mit großen Namen wie Mercedes Benz, BMW und Absolut Vodka gearbeitet hat. Schon seit einiger Zeit kursierten Gerüchte rund um eine mögliche Beziehung zwischen den beiden: Aufmerksame Fans hatten nämlich gemerkt, dass die hübsche Blondine und der 33-Jähriger sich oft zur selben Zeit am selben Ort aufhielten, wie mehrere Posts auf Instagram zeigten.

Lena Gercke: Model bringt mit neuer Liebe Fans zum Durchdrehen

Jetzt hat das Versteckspiel offiziell ein Ende und eins steht fest: Die beiden sind ein Paar. Und das macht viele Fans glücklich. In nur wenigen Stunden konnte das Foto mehr als 130 000 Likes gewinnen (Stand 8.4, 10 Uhr). Auch in den Kommentaren ist nur Positives zu lesen. So schreibt eine Fan zum Beispiel: "Traumpaar!" Eine andere noch: "Wünsche nur das Beste für euch." Verständlicherweise sind einige männliche Verehrer von Lena Gercke doch etwas enttäuscht: "Na super, und ich warte hier vergeblich auf dich", schreibt einer ironisch.

Wieder vergeben: Lena Gercke und Freund Dustin Schöne sind frisch verliebt

Auch prominente Freunde des Models äußerten sich in den Kommentaren zum neuen Liebesglück der 31-Jährigen. Influencer Riccardo Simonetti schrieb zum Beispiel: "Awwwww yes endlich. Toll seht ihr zusammen aus." Auch Fernsehmoderatoren Janina Ullmann und Thore Schölermann kommentierten mit vielen Herzen. Doch ein besonderer Kommentar dürfte die ehemalige GNTM-Gewinnerin am meisten gefreut haben: Selbst Dustin Schöne postete ein schwarzes Herz unter dem schönen Bild.

+ Das ist Lena Gerckes neuer Freund Dustin Schöne © Screenshot Instagram Dustin Schöne

