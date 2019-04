Lena Gercke: XXL-Ausschnitt beim Coachella - "T***en raus = Follower glücklich"

Model Lena Gercke genießt das Coachella-Festival und zeigt sich auf Instagram mit XXL-Ausschnitt. Ihre Fans bringt die GNTM-Gewinnerin damit um den Verstand.

Derzeit ist Lena Gercke auf dem Coachella-Festival unterwegs

Die GNTM-Siegerin teilte auf Instagram ein Bild von sich mit XXL-Ausschnitt

Ihre Fans rasten bei dem freizügigen Anblick regelrecht aus

Los Angeles - Oh, là, là! Lena Gercke (31) geizt mal wieder nicht mit ihren Reizen. Ein aktueller Insta-Post der "Germany’s Next Topmodel"(GNTM)-Siegerin der ersten Stunde hat nach nur drei Tagen fast 95.000 Likes. Könnte an dem ultrakurzen roten Kleid, den weißen Stiefeln und ihrer Retro-Sonnenbrille liegen – oder an ihrer Pose auf dem Schnappschuss: weit nach vorne gebeugt. So weit, dass das Mega-Dekolleté das erste ist, was ins Auge springt.

Lena Gercke mit XXL-Ausschnitt: Fans feiern heißes Model

Sie hat das Modeln halt gelernt! Und mit dem Zeigen von nackter Haut kein Problem, wie zahlreiche Posts davor andeuten: Zum Beispiel der hier. Oder dieses Foto. Und hier noch ein freizügiges Bild. Bei ihrem Post vom Coachella gibt Lena Gercke den Fans noch einen Kussmund und ein kokettes “Hi there” mit! Die 2,2 Millionen Follower der GNTM-Siegerin der ersten Staffel würdigen das: “Wow”, “Die Natur pur”, oder “schöne Frau” sind nur einige Kommentare.

Coachella 2019 mit Lena Gercke: Auch Kendall Jenner, Kate Perry und Justin Bieber sind da

Kaum einer dabei erwähnt, dass das Model gerade in Kalifornien ist -und dort am 12. und 13. April das weltberühmte Coachella-Festival besucht hat! Kann sein, dass die Fans angesichts des XXL-Busen daran nicht mehr denken... Ein Wochenende lang feiern beim Coachella auf mehr als 330 Hektar Celebrities und Influencer die Musik-Acts, die gerade der heiße Scheiß sind. Dieses Jahr schon zum 20. Mal. Die deutsche Influencerin Caro Daur wurde gesichtet, aber auch Kendall Jenner, Kate Perry und Hailey und Justin Bieber.

Lena Gercke beim Coachella: Ohne Freund Dustin Schöne auf dem Festival?

Auf der Bühne unter anderem: Diplo, J. Balvin, Khalid – und Ariana Grande, die musikalisch ein bisschen von Nicki Minaj unterstützt wurde. Lena Gercke scheint das Coachella zu genießen, das zeigen ihre Insta-Posting. Nicht auf ihnen zu sehen ist aber Unternehmer Dustin Schöne!Vor Kurzem hat Lena Gercke bekannt gemacht, dass der Unternehmer ihr neuer Freund ist, wie nordbuzz.de* berichtete.

GNTM-Gewinnerin: Lena Gercke genießt Kalifornien

Hoffentlich bleibt die ehemalige GNTM-Gewinnerin nicht ganz in Kalifornien! Selbst wenn bestimmten Fans auch nur ihr Instagram-Feed genug Freude bereitet, oder, wie es ein Kommentator unter dem XXL-Ausschnitt-Post ziemlich vulgär auf den Punkt bringt: "Titten raus = Follower glücklich" (dieser Kommentar brachte dem Fan aber auch eine Reihe von verärgerten Antworten ein).

*nordbuzz.de ist Teil des bundesweitenIppen-Digital-Redaktionsnetzwerks.