Lena Meyer-Landrut bricht in Live-Radiosendung in Tränen aus

Eine Zuhörerin des Radio-Senders „94.3rs2“ brachte Sängerin Lena Meyer-Landrut mitten in einer Live-Show zum Weinen. Ihre Leidensgeschichte trifft die Sängerin mitten ins Herz.

Update vom 13. April: Weinen ist ja bekanntlich eine Schutzreaktion des Körpers und der Psyche, die dem Stress- und Spannungsabbau und der besseren Verarbeitung besonders emotionaler Eindrücke dient. Nun ließ auch Sängerin Lena Meyer-Landrut ihren Tränen freien Lauf - öffentlich, live, in einer Radio-Show. Dabei wollte sie eigentlich nur ihr neues Album „Only Love, L.“ promoten.

Grund für den Gefühlsausbruch war der Anruf einer Zuhörerin namens Sabine. Die Frau wurde live zum Gespräch dazugeschaltet um ihrer Eindrücke von Lenas neuestem Werk zu teilen und war voll des Lobes: „Besonders klasse finde ich, dass sie ihre Stimme gerade zu wichtigen Themen wie Mobbing, Body-Shaming und Selbstliebe erhebt. Und ich finde, das sollte man einfach auch mal würdigen und Liebe ausschicken an sie.“

Völlig unerwartet wurde die Zuhörerin persönlich; erzählte, dass sie selbst als Jugendlich gemobbt worden sei und noch immer darunter leide. Lenas Musik bestärke sie jedoch, weiterhin ihren Weg zu gehen. Da gingen bei der früheren ESC-Gewinnerin schließlich alle Schleusen auf. Mit tränenerstickter Stimme schaltete sie sich in das Gespräch ein und wandte sich direkt an ihrer Verehrerin: „Hallo Sabine, ich bin total fertig mit der Welt. Ich weine ganz doll. Das ist ja unglaublich zauberhaft von dir. Das hat sich gerade so toll und echt für mich angefühlt. Jemanden wie dich zu erreichen, gemeinsam durch solche Sachen durchzugehen, ist der Grund, warum man Musik macht.“ Schluchz, schluchz.

Lena Meyer-Landrut, die in der Zeit vor der Veröffentlichung ihres aktuellen Albums ihre Fans vor allem mit regelmäßigen, teils sehr freizügigen Schnappschüssen aus ihrem Alltag via Instagram bei Laune gehalten hat, wurde selbst Opfer von Beleidigungen und harscher Kritik, die auf ihr Äußeres abzielten. Vor allem das Gewicht der Sängerin wurde immer wieder heiß diskutiert. Ihre Empfindungen aus dieser Zeit hat Lena Meyer-Landrut allesamt in ihren neuen Songs verarbeitet.

Lena Meyer-Landrut offen wie nie - So tief steckte die Sängerin in der Krise

Update vom 11. April 2019: „Liebe ist die Antwort auf alles!“, schreibt Lena Meyer-Landrut unter ihren neuesten Instagram-Post. Die Sängerin veröffentlichte jetzt ein Fanbuch zu ihrem neuen Album. Dort sind „viele Gedanken, private Notizen und Schlüsselerlebnisse zusammengefasst, die im Prozess meines neuen Albums entstanden sind“, erklärt die Sängerin und zeigt auf den Fotos Einblicke in das intime Büchlein.

Ein Kapitel lautet etwa „Die Krise als Wendepunkt“ - Lena hatte offensichtlich eine ernsthafte kreative Blockade, ausgelöst von dauerhafter digitaler Beschallung. Ihre Tage startete die Sängerin mit Scrollen durch ihren Instagram-Feed, danach Radio, Netflix und Podcast. Als sie selbst ihr „Herz öffnen“ wollte, um Songs zu schreiben, empfand die 27-Jährige so: „Ich starre auf die weiße Seite. Mein Kopf fühlt sich voll an und trotzdem will nichts raus.“

Die Fans feiern Lena für so viel Ehrlichkeit: „Ich liebe dieses Buch! Es ist so schön gestaltet und deine Worte sind so berührend. Es ist echt nicht selbstverständlich, wie ehrlich du zu uns bist“, schreibt ein Follower. Natürlich zeigt sich Lena auf den Fotos im Fanbuch auch gewohnt heiß, wie auf dem Instagrampost zu sehen ist.

Echt jetzt? Lena Meyer-Landrut gesteht: „Das ist mein Neuer!“

Update vom 10. April 2019: Lena Meyer-Landrut und ihr langjähriger Freund Max haben sich schon vor Monaten getrennt (siehe unten). Über einen neuen Partner ist bisher nichts bekannt. Doch jetzt machte sie ein Geständnis vor laufender Kamera. Es ist Liebe! Wahre, tiefe Liebe! Für einen Promi.

„Ich liebe Bastian Pastewka“, flüstert sie heimlich in die Kamera. „Ich liebe den. Der sitzt neben mir.“ Hören sollte er es zunächst nicht.

Zu der Begegnung kam es bei der Aufzeichnung für die Sat.1-Show „Die Schule und ich – VIPs gegen Kids“. Was dort backstage passierte, wurde fürs wöchentliche „Video-Tagebuch“ von Lena Meyer-Landrut für ihren YouTube-Kanal gefilmt.

Es ist nicht der einzige Star, mit dem Lena auf Tuchfühlung geht: Sie kuschelt mit Thomas Hermanns, der bekanntlich bekennender Homosexueller ist. Und in die Kamera spricht: „Ich bin der Thomas und ich bin der neue Verlobte von Lena, und ich habe dafür meine sexuelle Orientierung gewechselt. Liebe Bild-Zeitung, schöne Grüße“ - klar, dass da das Gelächter bei Lena Meyer-Landrut groß ist.

Dann erfüllt sich Lenas Traum. Bastian Pastewka gesellt sich zu ihr, sie legt begeistert ihre Hand auf seine Brust. „Mein Name ist Bastian Pastewka“, stellt er sich vor. „Das ist mein Neuer“, schwärmt sie. Pastewka führt aus: „Im Gegensatz zu Thomas hatte ich nie eine sexuelle Orientierung und bin darüber vor allen Dingen jetzt sehr dankbar. Das ist Lena Meyer-Landrut. Sie kennen sie aus Funk und Fernsehen. Wir haben uns damals kennen gelernt in den Siebziger Jahren bei einer Kochsendung.“ Dann beginnt die Sendung - und beide müssen sich trennen. Lena scheint tatsächlich aus ganzem Herzen für den rund 20 Jahre älteren Comedian zu schwärmen - auch wenn vieles natürlich scherzhaft für die Kamera inszeniert ist.

+ Lena Meyer-Landrut kommt Bastian Pastewka ganz nah. © Screenshot

Diese Nachricht wird Lena aber enttäuschen, wenn sie diese nicht schon kennt: Bastian Pastewka ist verheiratet. Und überraschte voriges Jahr mit dem Geständnis, dass seine Frau ihn sturzbetrunken aus einem Lokal nach Hause bringen musste und er dort sogar auf dem Klo fotografiert wurde.

Lena Meyer-Landrut: Auf diese Nachricht haben viele Fans gewartet

Update vom 16. Januar 2019: Die Fans atmen auf. Lena Meyer-Landrut beruhigt jetzt viele ihrer besorgten Follower mit ihrem neuesten Instagram-Post. Im neuen Beitrag fotografiert sich die Sängerin im Spiegel eines Aufzugs - und mit auf dem Foto ist auch ihr Hund Kiwi.

Erst kürzlich hatte sich die Sängerin von ihrem langjährigen Freund Max von Helldorf getrennt und dies auf Instagram verkündet. Unter dem Trennungs-Post kommentierten einige ihrer Follower Fragen nach dem Verbleib Kiwis nach der Trennung. Den Hund adoptierten Lena Meyer-Landrut und Max von Helldorf während ihrer Beziehung als griechischen Straßenhund und gaben ihm in Berlin ein neues Zuhause. Viele fürchteten, Kiwi könnte zum „Scheidungskind“ werden.

Diese Zweifel will Lena Meyer-Landrut offensichtlich mit dem Post beseitigen.

Getrennt haben sich auch Thomas Gottschalk und seine Frau Thea und das nach 40 Jahren Ehe.

Lena Meyer-Landrut: Eines macht ihren Fans nach der Trennung große Sorgen

Update vom 15. Januar 2019: Lena Meyer-Landrut und ihr Langzeit-Freund Max von Helldorff sind getrennt. Nach acht Jahren ging die Beziehung der Sängerin und des Basketballspielers in die Brüche. Die Sängerin selbst verkündete die Nachricht auf Instagram. Die Anhänger haben Verständnis und schreiben aufmunternde Botschaften unter den Trennungs-Post von Lena, wie „nicht unterkriegen lassen“ oder „viel Kraft“.

Einige Fans äußern aber auch ihre Sorge um einen ganz bestimmten Bestandteil des Lebens von Lena und Max: Es geht um Kiwi.

„Ist Kiwi jetzt ein Scheidungskind“, fragt eine Userin unter Lenas Insta-Post. „Bleibt Kiwi bei dir? Ja oder?“, hofft ein anderer User.

Kiwi ist der süße Mischlings-Hund von Lena Meyer-Landrut. Er hat sogar einen eigenen Instagram-Account: this.is.kiwi

Geäußert hat sich die Sängerin zunächst nicht zu der Sorge ihrer Fans.

Lena Meyer Landrut ist wieder Single

Update vom 14. Januar 2019: Nach Helene Fischer und Florian Silbereisen die nächste Promi-Trennung: Lena Meyer Landrut ist wieder Single. Auch sie verkündete die Neuigkeit auf Instagram: „Bevor es von der Presse thematisiert oder anderweitig nach außen getragen wird, möchte ich euch hier kurz mitteilen, dass Max und ich nicht mehr zusammen sind. Ich bin für die letzten 8 Jahre unglaublich dankbar und freue mich, all das mit in eine neue Zukunft nehmen zu können. Ich möchte euch und vor allem die Medien bitten, meine und insbesondere Max’ Privatsphäre zu schätzen und zu schützen. Alles in Liebe“, schreibt sie.

War das wirklich Absicht? Zwischen den Beinen ist ihr Badeanzug zu knapp

Unser Artikel vom 5. Januar 2019:

Maskat/München - Lena Meyer-Landrut lässt es sich derzeit in der Sonne gut gehen. Richtig gut gehen. Bevor die anstrengenden Aufgaben einer Star-Sängerin wieder auf sie warten, erholt sie sich in der Ferne. Einzige Aufgabe neben Erholung und Abenteuer: die Fans an alldem teilhaben lassen. Das macht sie sehr eifrig via Instagram. Mit einzelnen Fotos wie diesem, bei dem sie leicht bekleidet in Katar überm „Abgrund“ baumelt:

Lena Meyer-Landrut: Schickt Urlaubsgrüße via Insta-Story

Aber vor allem packt Lena Meyer-Landrut reihenweise Updates in ihre Insta-Story. So auch diesen Freitag und Samstag. Dort ist zu erfahren, dass Lena nicht mehr in Katar weilt, sondern es sie in den Oman verschlagen hat. Genauer: nach Maskat, die Hauptstadt des Omans. Sie zeigt einige Ausnahmen aus ihrem Trip durch die Stadt, eine Gasse beispielsweise und eine opulente Tür, außerdem beeindruckende Landschaftsaufnahmen.

+ Lena Meyer-Landrut hat beim Schnorcheln eine Freundin gefunden. © Screenshot Instagram

Lena Meyer-Landrut zeigt sich beim Schnorchel-Ausflug

Für Lena ging‘s zudem auf einen Schnorchel-Ausflug, bei dem ihre Frisur mächtig zerzaust wurde.

+ Lena Meyer-Landrut mit zerzaustem Haar. © Screenshot Instagram

„Ich habe eben riesige Meeresschildkröten gesehen“, schreibt sie voller Stolz. Und fragt den Bootsmann, wie riesig die denn gewesen seien. Einen Meter groß? „Halber Meter“, bremst dieser recht unbeeindruckt ihre Euphorie. (Anna-Maria Ferchichi: Frau von Bushido zeigt heißes Bild - Gerüchteküche brodelt)

Außerdem zeigt Lena in ihrer Instagram-Story, dass sie sich auch auf die landestypischen Gegebenheiten einstellen kann - und sich verhüllen kann.

+ © Screenshot Instagram

In Deutschland zeigt sie sich ja gerne auch mal freizügig - und auch auf den Insta-Fotos aus Katar hat sie das getan - aber hier war hoffentlich keiner in der Nähe, der sich daran gestört haben könnte.

Lena Meyer-Landrut zeigt ihren knappen Badeanzug

Das war wohl auch bei einer absoluten Blickfang-Passage aus dem Instagram-Video so. Mit einem roten Badeanzug bekleidet, tänzelt sie durch die Gegend, offenbar aufgenommen vor der Kulisse eines luxuriösen Hotel-Zimmers. „Guten Morgen“, schreibt sie dazu.

+ Ist der nicht etwas zu knapp? © Screenshot Instagram

Eines ist Lena aber wohl nicht so recht aufgefallen: Dass ihr Badeanzug zwischen den Beinen viiiiiiiiel zu knapp ist und so ziemlich die komplette Bikinizone freigibt. Auf die Straße sollte sie so lieber nicht gehen. In Deutschland nicht, und im Oman erst recht nicht ...

