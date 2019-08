Lena Meyer-Landrut geschockt: Paparazzo-Aufnahme macht sie fassungslos

Lena Meyer-Landrut ist völlig fassungslos. Auf Instagram schildert die Sängerin eine Szene, die ihr die Luft zum Atmen raubt.

Berlin - Was für ein Schock für Lena Meyer-Landrut (28). Die Sängerin erzählt auf Instagram von einer unangenehmen Situation, die ihr offensichtlich ziemlich unter die Haut ging. Ein Paparazzo hatte Lena Meyer-Landrut aufgelauert. Besonders brisant: Die Musikerin war genau in diesem Augenblick nicht allein unterwegs, sondern in Begleitung von einem Mann.

Lena Meyer-Landrut fassungslos: „Ich hab so ein beklemmendes Gefühl“

„Da war ein Typ mit einem dicken fetten Teleobjektiv und hat uns da fotografiert“, sagt Lena Meyer-Landrut in ihrer Insta-Story. Die ESC-Gewinnerin fühlte sich davon in ihrer Privatsphäre verletzt.

„Ich kotz mich ja relativ selten in der Öffentlichkeit aus, weil ich auch nicht so viel Negativität in die Welt raussenden will. Aber ich habe gerade - ich habe so ein beklemmendes Gefühl“, erzählt die 28-Jährige.

Lena Meyer-Landrut war mit ihrem Personal Trainer Kevin Jendrass nach dem Training auf der Straße unterwegs als der Unbekannte sein Kameraobjektiv auf sie zielte. Die Sängerin schwört schon länger auf das Training und die Workouts von Kevin, trotzdem geht dieser Zwischenfall ihr sichtlich an die Nerven. Denn mit dieser Foto-Attacke hatte sie offenbar überhaupt nicht gerechnet.

„War da voll im Privatmodus. Also, gar nicht als öffentliche Person unterwegs“, erklärt die sichtlich aufgewühlt Sängerin in der Insta-Story. Sie fand diese Aktion nach ihren eigenen Worten so richtig distanzlos und wolle deswegen die Geschichte mit ihren Fans teilen.

Lena Meyer-Landrut auf Paparazzo-Aufnahme: Wer ist der Mann an ihrer Seite?

Lena Meyer-Landrut ist mittlerweile ein Profi, wenn es um Schlagzeilen und wirre Gerüchte geht. Auf Instagram folgen ihr fast 3 Millionen Abonnenten. Mit heißen Schnappschüssen begeistert sie ihre Fans. Aber auch ihre emotionale Seite versteckt Lena Meyer-Landrut keineswegs. Bei ihr kullern schon mal die Tränen. Via Instagram informierte sie ihre Fans offiziell, als ihre langjährige Beziehung im Januar 2019 zerbrach. Über ihren Liebeskummer und das Liebes-Aus spricht sie offen in einem Instagram-Video.

Aber dieses Mal ging es der Sängerin einfach zu weit, wie Lena Meyer-Landrut in einer weiteren Insta-Story ausführlich erklärt. Der Grund: Sie vermutet, dass ihr Fitnesscoach in eine Sache hineingezogen wird. Zwar ist die Sängerin aktuell offiziell Single. Doch, dass ihr jetzt eine Affäre mit ihrem Fitness-Trainer angedichtet wird, geht zu weit. Liebes-Gerüchten möchte sie auf jeden Fall verhindern.

Lena Meyer-Landrut über Foto: „... und ich steh da wie ein Spacko“

„Ich weiß, das gehört zu meinem Job und meinem Leben dazu und meistens komme ich gut damit klar. Heute hat’s mich irgendwie mehr berührt. Vor allem, wenn ich daran denke, dass aus den Fotos von meinem Trainer und mir von irgendeinem dummen Schmierblatt die nächste Romanze gemacht wird.“

Damit das auch wirklich jeder versteht, schreibt Lena Meyer-Landrut drastische Worte: „Er ist in einer glücklichen Beziehung mit einer bezaubernden Frau und ich steh dann da wie ein Spacko.“

Und weiter: „Ich habe moralische und menschliche Werte und ich hab Respekt. Andere verdienen mit gegenteiligen Verhalten ihr Geld.“

Mit negativen Vibes möchte sich Lena Meyer-Landrut allerdings nicht lange aufhalten. „Diese Woche ist fucking amazing“, freut sie sich. Was in dieser Woche passiert; verrät Lena in der Insta-Story jedoch nicht. Allerdings hat sie sich riesigen Elfenohren mit einem Filter verpasst. Vielleicht ein Hinweis?

Der Berliner Kevin Jendrass hält übrigens noch einige andere Promis fit. Wer sich durch seinen Instagram-Account scrollt kann einige bekannte Gesichter entdecken, wie zum Beispiel Matthias Schweighöfer.

Lena Meyer-Landrut zeigt sich gern auch mal verrucht - da fällt ein verstecktes Tattoo auf. Mit einem bizarren Look sorgte sie immer wieder für Wirbel. Ob Lena Meyer-Landrut es nötig hat auf diese Art und Weise zu tarnen?

ml