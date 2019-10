Lena Meyer-Landrut zeigt sich in ultra knappem Sport-Outfit: „Krasser Body“

Eigentlich ist Lena Meyer-Landrut als Sängerin bekannt. Gerade wird sie auf Instagram aber nicht für ihre Musik, sondern für ihren sportlichen Körper gefeiert.

Das sympathische, bodenständige Mädchen von nebenan, das plötzlich im kleinen Schwarzen auf der Bühne beim Eurovision Song Contest steht - so wurde Lena bekannt. Seit ihrem Sieg bei dem europäischen Gesangswettbewerb ging es mit ihrer Musikkarriere steil bergauf. Inzwischen hat Lena allerdings nicht nur dank ihrer Platten zahlreiche Fans gewonnen, sondern auch wegen ihres Aussehens, wie es die zahlreichen Lobeshymnen auf sie in den sozialen Netzwerken nahelegen. Dort wird sie auch gerade wieder für ihren „krassen Body“ von ihren Followern bejubelt.

Lena Meyer-Landrut: Super-sportlich auf Instagram

„Sport ist für mich ein Moment nur für mich. Kopf aus. An meine Limits gehen und darüber hinaus. Zeit mit mir für meinen Geist und meinen Körper“, so beschreibt Lena, was die körperliche Betätigung ihr gibt - offensichtlich gehört dazu aber auch ein lukrativer Werbedeal, denn die Sängerin posiert in einer ganzen Fotostrecke gleich von der verschwitzen Haar- bis in die durchtrainierte Fußspitze in Sportkleidung der Marke Adidas.

Lenas Fans lieben ihren Adidas-Look

Dieses Engagement scheint tatsächlich bereits Früchte zu tragen, denn die Klamotten scheinen bei Lenas Fans fast genauso gut anzukommen, wie die Sportskanone selbst. Entsprechend finden die User nämlich nicht nur, dass Lena einfach „Bombe“ aussieht, sondern verkünden bereits: „Ich glaube, ich werde gleich Adidasprodukte einkaufen gehen.“

Eigentlich hätte Lena dafür wohl gar nicht erst ins Schwitzen kommen müssen, denn ihre Follower sind der Meinung: „Du musst darin nicht mal Sport machen, es reicht, dass du sie trägst.“

Lena Meyer-Landrut: Begeisterungsstürme nach sportlichem Post

Der gleichen Meinung scheint auch so manch anderer zu sein: „Du bist einfach zu schön für diese Welt“ und „Du bist der Hammer“, sind die Fans ganz hin und weg von der Sängerin und bestaunen deren „krassen Body“. Den hat Lena auch erst vor Kurzem mit einem frechen Bademantel-Foto perfekt in Szene gesetzt.

Und auch ihre aktuellen Sportbilder finden die Fans wieder „perfekt“ und Lena nicht nur „sportlich sportlich“, sondern „dazu wunderschön“ und „so attraktiv“.

Allerdings wird die hübsche Brünette nicht nur für ihr Äußeres, sondern auch ihr Inneres gelobt: „Du bist eine so krasse Inspiration für mich“, schreiben die Fans und halten Lena einfach für ein Idol.

„Krass“ finden auch die Fans von Sarah Connor den durchlöcherten Badeanzug, in dem sie sich auf ihrem aktuellen Foto auf Instagram präsentiert. Lena dagegen reagierte zuletzt geschockt auf ein skurriles Interview.

Verwunderung bei Lenas Fans: „Das mit dem Laufen...“

Einzig und allein eine Sache gibt ihren Followern zu denken auf: „Noch nie jemand so laufen sehen wie am letzten Bild“, wundern sich die Fans, während andere bereits amüsiert festhalten: „Haha, kein Mensch rennt so wie auf Bild 5.“ Tatsächlich liegt Lena dabei fast diagonal in der Luft, die Finger und Fußspitzen perfekt gespreizt und den Blick ganz fokussiert nach vorne gerichtet. Ein Sprinter bei Olympia würde es so wohl nicht zur Medaille schaffen. So witzeln auch andere weiter, „das mit dem Laufen“ sei wohl nicht so ganz ihre Sache, während es trotzdem noch Stimmen gibt, die Lenas Post „sehr authentisch“ finden. Immerhin ist Lena im Grunde ja auch nach wie vor keine Leichtathletin, sondern Sängerin - auch wenn sie sich in ihrem neuen Video zu ihrer gemeinsamen Single mit Nico Santos mal wieder sehr sportlich zeigt - dieses Mal auf dem Rücken eines Pferdes. Nur ihre Hose scheint sie dabei vergessen zu haben, wie mancher überrascht festgestellt haben dürfte.

