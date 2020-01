Lena Meyer-Landrut und Mark Forster sollen in einer Beziehung sein. Offiziell war noch nichts - bis jetzt. Ein enger Vertrauter bestätigt die Liebe nun.

Seit Jahresanfang ranken sich die Gerüchte über eine Beziehung zwischen Lena Meyer-Landrut und Mark Forster .

und . Viele Indizien sprechen dafür - bestätigt ist allerdings noch nichts.

Doch jetzt lässt ein enger Vertrauter von Lena die Bombe platzen.

München - Das Jahr 2020 startete mit einem Knall - zumindest, was die News über zwei sehr prominente deutsche Musiker angeht. Lena Meyer-Landrut und Mark Forster sollen in einer Beziehung sein. Das Gerücht füllte viele Gazetten und Portale. Nun hat aber ein enger Vertrauter von Lena Meyer-Landrut* die Beziehung bestätigt. Und wenn nicht er, wer soll es denn dann wissen?

Lena Meyer-Landrut und Mark Forster ein Paar? Enger Vertrauter bestätigt Beziehung

Es handelt sich um keinen geringeren als den Duett-Partner von Lena: Nico Santos. Zusammen haben die beiden schon den Song „Better“ aufgenommen. Auf YouTube sagte Lena über den Song: „Thema Liebe. Nico und ich sind beide schon durch Breakups gegangen“. Doch um einen Breakup handelt es bei Lena nicht. Die Beziehung mit Mark Forster bestätigte Santos jetzt im Radio.

Bei Berlin 104.6 RTL sagte der Sänger laut t-online.de, dass es bei den gemeinsamen Aufnahmen zum Song „Better“ noch nicht um Mark Forster ging. Das Lied wurde Mitte August veröffentlicht. Doch Santos verrät, wie lange er schon von der Liebe weiß. „Die war da noch nicht mit ihm zusammen, das kam erst später. Sie hat mir das so vor drei Monaten oder so gesagt“, enthüllt Santos.

Sind Lena Meyer-Landrut und Mark Forster angeblich ein Paar

Jetzt darf der Fan gespannt sein, wann die ESC-Siegerin* von 2010 sich offiziell zu ihrer Beziehung äußert. Mark Forster postete immerhin schon ein vielversprechendes Bild. Ein Video aus der Vergangenheit zeigt ihn übrigens ohne seine Kappe. Würden Sie ihn erkennen?

Lena könnte die neue Liebe in allen Zügen genießen. Denn die Sängerin kündigte kurz bevor das Gerücht ans Tageslicht kam eine Pause an. Sie braucht eine Auszeit aus Social-Media. Ob sie nun genau drei Monate mit Mark Forster zusammen ist oder es schon länger geht, ist nicht in Stein gemeißelt. Vieles spricht zumindest dafür, dass sie sich bei „The Voice Kids“* näher gekommen sind.

