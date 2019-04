„Geil“: Lena Meyer-Landrut postet schon wieder Hüllenlos-Pic und die Fans drehen durch

Lena Meyer-Landrut (27) hat es schon wieder getan: Auf einem neuen Instagram-Foto bedeckt nur Schaum ihren Körper. Einige Fans drehen diesmal komplett durch.

Update vom 18. April 2019: Lena Meyer-Landrut (27) verursacht bei ihren Fans schon wieder Schnappatmung. Mit einem heißen Badewannen-Foto bringt die Sängerin schon wieder ihre Insta-Follower völlig aus der Fassung. Lena Meyer-Landrut hat offensichtlich nichts an, aber genau das macht offenbar einige richtig rasend.

Die 27-Jährige schaut selbstbewusst in die Kamera, zeigt viel Haut, ihre Schultern und Dekolleté. Doch fluffiger Schaum bedeckt den Rest ihres Körpers. Das Foto, das übrigens zu einer Reihe gehört, hat Lena Meyer-Landrut dazu noch mit dem Hashtag #foamdress (auf Deutsch: Schaumkleid) versehen.

Lena Meyer-Landrut versteckt ihre Kurven

„Geil“, schreibt Instagram-Star und Blogger Riccardo Simonetti zum Foto. Auch andere Follower applaudieren: „Wow“, „Bombe“ oder „Ganz schön hot“ ist in den Kommentaren zu lesen.

Viele Bewunderer stört jedoch eine Sache an diesem Badewannen-Foto: „Viel zu viel Schaum“, bringt es einer auf den Punkt. Andere dagegen möchten einfach gleich zu Lena in die Wanne hüpfen, fragen aber höflich nach.

Ein Kommentar fällt dabei völlig aus dem Schema: „Was mir auffällt auf dem Bild, ist, dass der Fliesenleger ein Amateur gewesen sein musste. Schlecht gemacht“, witzelt ein Fan, der sich das Foto wirklich ganz genau angeguckt haben muss.

Dabei verfolgt Lena Meyer-Landruts Instagram-Foto wahrscheinlich ein ganz anderes Ziel. Unübersehbar trägt sie nämlich eine dicke Kette von einem berühmten französischen Modelabel um ihren schlanken Hals. Doch scheinbar interessiert die wohl keinen.

Lena Meyer-Landrut ist so stolz auf Hüllenlos-Foto, dass sie es am Bahnhof rumträgt und mehrfach kommentiert

Update vom 15. April 2019: Lena Meyer-Landrut war am Sonntag mal wieder unterwegs - und machte ein großes Geheimnis daraus, was sie denn in Hamburg treiben würde. Blickfang in der passenden Instagram-Story war allerdings, was auf ihrem Koffer am Bahnhof lag: ein Foto von Lena Meyer-Landrut in der Badewanne. Es war zwar „nur“ das Cover des aktuellen FAZ-Magazins, für das sie im Schaum posierte. Aber generell ist es Reisenden eher nicht zu empfehlen, Bilder von sich in intimen Momenten auf dem Gepäck herumzutragen.

+ Lena Meyer-Landruts Reiselektüre auf einem Koffer am Bahnhof, zu sehen in ihrer Instagram-Story.

Meyer-Landrut scheint jedenfalls stolz zu sein auf das Cover ihrer Reiselektüre - und fängt in der Instagram-Story dazu begeistert an zu singen. „Na na na na na“. Auf das Posting des FAZ-Magazins mit dem Cover reagiert sie gleich ZWEIMAL. Mit einem dreifachen Herzchen-Emoji und einem dreifachen Feuer/Heiß-Emoji.

Lena Meyer-Landrut zeigt Stinkefinger - Das steckt dahinter

Update vom 9. April 2019: Regelmäßig versorgt Lena Meyer-Landrut ihre Fans mit schönen Fotos auf Instagram. Doch diesmal hat sein eine klare Botschaft an ihre Kritiker. Die Sängerin zeigt auf ihrem neuesten Bild ihren Stinkefinger in die Kamera und blickt dabei genervt und mit verdrehten Augen nach oben. Darunter schreibt einen Ausschnitt aus ihrem Song „Skinny Bitch": „When life gives you lemons Mix it up with vodka-soda. Skinny bitch with issues, Let 'em talk, 'cause they don't know ya. When life gives you lemons Mix it up with vodka-soda. Love your imperfections. Fuck the haters, they don't know ya.“

Auf Deutsch heißt das so viel wie: „Wenn das Leben dir Zitronen gibt, mix sie mit Wodka-Soda. Dünne Schlampe mit Problemen, lass sie reden, sie wissen es nicht besser. Wenn das Leben dir Zitronen gibt, mix sie mit Wodka-Soda. Liebe deine Makel. F**k die Hasser, sie wissen es nicht besser.“

Lena Meyer-Landrut: Überhaupt kein Stoff zu sehen - Sängerin macht ihre Fans heiß

Update vom 8. April 2019: Lena Meyer-Landrut hat bewegte Tage, sie war am Samstag bei „Verstehen Sie Spaß?“ und am Montag im Morgenmagazin von ARD und ZDF zu Gast - und auch dazwischen reihte sich Termin an Termin. Klar, sie hat ja ihr neues Album zu promoten.

Am Samstag hatte sie laut tz.de* sogar noch Zeit, in einer sexy Korsage bei der Party von Jerome Boateng im Münchner P1 aufzutauchen.

Natürlich darf aber auch ihr Instagram-Account nicht ruhen - am Sonntagabend landeten dort zwei echte Wow-Fotos (das zweite sehen Sie durch Wischen bzw. Klicken auf den Pfeil). Ihr Gesicht steht im Fokus, mit verschmitztem Blick und ebensolchem Lächeln. „Süß die Grübchen“, schwärmt ein Follower. „Wirklich der perfekte Lidstrich“ eine andere Anhängerin.

Doch nicht nur das fällt den Fans auf - auf beiden Bildern, die nur knapp über der Oberweite enden, ist kein bisschen Stoff zu sehen. Hat Lena Meyer-Landrut wirklich zwei Oben-ohne-Selfies geschossen? Das ist unwahrscheinlich, wenn auch nicht unmöglich. Der Fantasie sei freien Lauf gelassen.

„Btw bist du nackt haha“ fragt ein Follower. „Bist du nackt?“ ein anderer. „Ist sie nackt“ ein dritter. „Hast du nichts an“ ein vierter - da scheint wohl bei manchen das Kopfkino einzusetzen.

Video: Lena Meyer-Landrut nahm sich Klatschpresse sehr zu Herzen

Lena Meyer-Landrut mit tiefem Ausschnitt - Da blitzt was!

Update vom 4. April 2019: Nicht nur mit Worten präsentiert sich Lena Meyer-Landrut derzeit sehr freizügig (siehe unten). Sondern auch mit Bildern.

Die Hörer von Radio Planet und anderen Sendern, bei denen sie zu Gast war, konnten ihr heißes Outfit leider nicht begutachten. Wohl aber die Moderatoren. Und jetzt auch die Instagram-Follower. Denn es ist in ihrer aktuellen Story zu sehen.

+ Da blitzt was: Lena Meyer-Landruts süßer Leberfleck ist zu sehen. © Screenshot

Meyer-Landrut trägt ein tief ausgeschnittenes rotes Top. So sehr, dass was blitzt. Nein, nicht ihre Brustwarze, wohl aber ihr Leberfleck auf der rechten Brust, den es selten zu sehen gibt. Und als sie dann mit ihrem Insta-Filmer herumschäkert, beugt sie sich auch noch vor. Für Fans, die nicht nur an der Musik der hübschen Sängerin interessiert sind, sondern auch an ihrem Aussehen, ist diese Story eine echte Augenweide. Weniger freizügig zeigte sich Lena kürzlich zusammen mit Lena Gercke - die beiden musste eine Ekel-Attacke überstehen.

Video: So hat Lena ihre Songs geschrieben - Darum hat es so lange gedauert

„Oben ohne und das Bett ruft“ - Lena Meyer-Landrut präsentiert sich versaut wie nie

Update vom 30. März 2019: Am Abend der Veröffentlichung ihres neuen Songs „Sex in the morning“ postete Lena Meyer-Landrut noch ein weiteres Foto bei Instagram. „Check check“, schreibt sie und ruft Fans dazu auf, den Track anzuhören. Der Bitte kommen viele nach - doch andere kommentieren auch lieber das Foto. „Hottie“ und „Hoot girl“, heißt es da etwa.

Es hat der selbe Fotograf erstellt, der mit einem anderen Bild dieser Tage für Wirbel sorgt - zeigt diese Nackt-Aufnahme auch Lena Meyer-Landrut?

Update vom 29. März 2019: Lena Meyer-Landrut singt mit dem Engländer Ramone Rochester von einer heißen Liebesnacht - ähm - eher einem heißen Liebestag. Bereits am Donnerstagabend hat Lena Meyer-Landrut die Veröffentlichung des Songs um Mitternacht angekündigt. „Lieb den Typ, lieb unseren Song. Morgen gibt’s unseren Track ‚Sex in the morning‘“, schreibt sie auf Instagram.

Und der Titel verspricht nicht zu viel: „I need a love OD / Stay here, boy don't leave / Topless and the bed keeps callin' / Back and forth game / But I need some more baby“, singt Lena Meyer-Landrut in „Sex in the morning“. Übersetzt heißt das: „Ich brauche eine Liebes-Überdosis / Bleib hier Junge, geh nicht / Oben ohne und das Bett ruft / Hin-und-her-Spiel / Aber ich brauche mehr, Baby.“

Lena Meyer-Landrut: „Sex am Morgen“

„Come on, come on, back / Come on back to bed, Come on, come on, back stop, stretch / Sex in the morning“, heißt es im Refrain, also „Komm, komm, komm zurück / Komm, komm zurück ins Bett / Stopp, strecke dich / Sex am Morgen.“ Ein Video zu dem Song ist auf YouTube noch nicht zu finden. Man darf also gespannt bleiben, wie sich Lena Meyer-Landrut zu diesen Songzeilen präsentiert. Das könnte auch über die Welle an Kritik hinweghelfen, die seit Kurzem gegen die Sängerin schwillt. Der Grund: ein ungewöhnliches Lena-Foto, das viele Fans ratlos zurücklässt und sogar eine politische Dimension erreicht hat.

„Sex in the morining“ von Lena Meyer-Landrut und Ramone Rochester

Obwohl man sie „Sex in the morning“ noch nicht singen sehen kann, können Fans schon mal reinhören. Lena Meyer-Landrut und Ramone Rochester haben ihn in Instagram-Stories auf ihren Profilen veröffentlicht. Das Lied ist auch bei gängigen Streaming-Anbietern wie Amazonmusic oder Spotify zu genießen, sofern man ein Abonement für den Dienst hat. Oder als Download erhältlich.

„Lena & Ramz“ haben es mit „Sex In The Morning“ auch auf die Playliste der Woche im Diffus-Magazin geschafft.

Ein Hüllenlos-Foto sorgt derzeit im Netz für Wirbel - zeigt es Lena nackt?

Lena Meyer-Landrut begeistert mit schlichtem Selfie

U pdate vom 27. März 2019: Man muss nicht immer kreativ sein, um Fans zu begeistern. „Ab und zu mal ein Classic good old selfie. Message? Sende Love“, schrieb Lena Meyer-Landrut am Dienstagabend. Zu einem ganz einfachen Selfie, das in seiner Schlichtheit beeindruckt. „Wie kann ein Mensch eigentlich so hübsch sein? Ich verstehe es nicht. Wow love you“, heißt es etwa in einer Reaktion.

Update vom 26. März 2019: Lena Meyer-Landrut ist aufgeregt. Und teilte am Sonntag diese Nervosität mit ihren Followern. „Nächste Woche ist es endlich so weit. Ich habe solch einen Respekt davor wie das persönlichste Album, das ich je gemacht habe bei euch ankommt. Ich liebe es und freue mich so unendlich auf das Teilen mit euch! 05/04/19“, schreibt sie hinsichtlich ihres neuen Albums. Sie garniert diese Worte mit folgendem Foto:

Lena Meyer-Landrut rutscht das Top runter

Unser Artikel vom 23. März 2019:

Berlin - Jetzt dauert‘s nicht mehr lange! Am 5. April erscheint nach langer, langer Wartezeit das neue Album von Lena Meyer-Landrut. „Only love, L“ wird es heißen, und zwei Songs daraus sind auch bereits vorab zu hören. Die Single „Thank you“ erschien bereits im November, jetzt folgte dann „Don‘t lie to me“ - samt ziemlich aufreizendem Video.

Aktuell hat Lena alle Hände voll zu tun. So eine Veröffentlichung gilt es nämlich mit Interviews, öffentlichen Auftritten und reichlichen Shootings zu promoten. Wie viel Lena momentan unterwegs ist, lässt sich beispielsweise ihren Instagram-Storys entnehmen. Da wirkt sie durchaus müde, wenn sie ihr neues Video bewirbt oder über Make-Up in die Kamera spricht.

Weitere Landrut-News: Wusste sie, was sie tut? Riesen-Wirbel um Lena-Foto - auch politisch

Lena Meyer-Landrut rennt verzweifelt zur Tankstelle

Und auch diese Episode sagt alles über die momentane Belastung: „Leute, ich hab einen freien Abend, ich wollte mich eigentlich heute nicht mehr von der Couch bewegen, nur noch komplett Netflix. Und jetzt hab ich so einen Bock auf Süßigkeiten, dass ich um 21.42 Uhr richtig desperate zur Tankstelle gehe. Oh yes!“, sagt sie in die Kamera der Insta-Story.

+ Lena Meyer-Landrut beim nächtlichen Ausflug zur Tanke. © Screenshot

Immerhin lohnen sich die Anstrengungen: Momentan gibt es auf ihrem Instagram-Account SEHR viel zu sehen. Unlängst etwa ein Durchsichtig-Foto. Oder auch eines mit halterlosen Strümpfen.

Video: So hat Lena die neuen Songs geschrieben - Darum hat es so lange gedauert

Lena Meyer-Landrut lässt sich auf Pressefotos den Top-Träger runterrutschen

Und auch die Plattenfirma hat neue Pressebilder veröffentlicht: Lena Meyer-Landrut posierte hier für den Fotografen Hendrik Schneider. Auffällig: Gleich auf beiden neuen Fotos rutscht Lena der Träger ihres Tops runter. Entweder sie sieht es als ihren Style oder sie ist ganz stolz auf das, was sie drunter trägt. Der Wäsche-Blitzer jedenfalls ist sicherlich gewollt.

+ Dieses Foto hat ihre Plattenfirma herausgegeben. © Hendrik Schneider / Universal Music GmbH

„Vor ein bis zwei Jahren hab ich mich auch nicht so sexy gekleidet wie heute. Ich habe mich einfach weiterentwickelt. Es macht mir Spaß“, sagte sie nun der Gala. Und auch auf ihrem neuen Album geht‘s um Sex. „Ich hatte bis jetzt nie das Bedürfnis, darüber zu singen oder zu sprechen.“ Jetzt aber schon. Die neue Lena ist heißer denn je.

+ Und auch hier sitzt der Träger nicht komplett auf der Schulter. © Hendrik Schneider / Universal Music GmbH

Viel zu sehen gibt es auf den Pressefotos außer einem Stückchen BH allerdings nicht. Das war einst anders. Wussten Sie, dass Oben-ohne-Fotos von Lena Meyer-Landrut im Netz existieren?

Lesen Sie auch auf extratipp.com*: Lena Meyer-Landrut attackiert Andrea Berg - es ist heftig

Viel Haut zeigt dagegen Kult-Model Claudia Schiffer auf einem aktuellen Instagram-Foto. Außer einem Chanel-Täschchen trägt die einstige Muse von Karl Lagerfeld nichts.

Lena Meyer-Landrut bei „Verstehen Sie Spaß?“ in „geheimer Mission“

Außerdem: Bei der Party zur Veröffentlichung ihres Albums gibt Lena Meyer-Landrut so richtig Gas - und küsst diesen Star.

* tz.de ist Teil des Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks

lsl.