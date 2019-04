"Let‘s Dance": So will Isabel Edvardsson taubem Benjamin Piwko näher kommen

Sie sind die Favoriten bei "Let‘s Dance": Um ihm noch näherzukommen, hat Isabel Edvardsson eine Überraschung für ihren tauben Tanzpartner Benjamin Piwko aus Hannover.

Derzeit läuft die neue Staffel von "Let‘s Dance" auf RTL

Benjamin Pikwo ist taub und nimmt mit Profitänzerin Isabel Edvardsson an der Sendung teil

Der Kampfkünstler kann sich trotzdem als Tänzer gut beweisen

Für ihn lernt seine Tanzpartnerin Isabel Edvardsson mittlerweile die Gebärdensprache

Hamburg - Sie gelten als das Favoriten-Paar der aktuellen Staffel von "Let‘s Dance": Benjamin Pikwo und Isabel Edvardsson konnten die Herzen der Juroren und der meisten Zuschauer sehr schnell erobern. Und das, obwohl Benjamin mit einer großen Schwierigkeit zu kämpfen hat: Er ist taub. Doch seine Tanzpartnerin Isabel macht sich deswegen keine Sorgen. Wie nordbuzz.de* berichtet, hat Isabel Edvardsson einen Plan, um Benjamin noch näher zu kommen.

"Let‘s Dance" 2019: Benjamin Piwko ist der erste gehörlose Kandidat in RTL-Show

Benjamin Piwko nimmt dieses Jahr zum ersten Mal an der Tanzshow von RTL teil und schreibt mit seiner Teilnahme Geschichte. Denn das Leben des 38-jährigen Kampfkünstlers war nicht immer einfach: Mit acht Monaten verlor er das Gehör nach einer schlimmen Erkältung und musste eine spezielle Privatschule in der Schweiz besuchen, um das Sprechen zu lernen. Doch das hinderte ihn nicht daran, seinen Träumen zu folgen. Im Alter von fünf Jahren startete der Hamburger eine sehr erfolgreiche Karriere im Kampfsport. Zudem erhielt er 2016 eine wichtige Hauptrolle in einem vom Saarländischen Rundfunk produzierten "Tatort", die ihn bekannt machte.

Sie sind die Favoriten bei "Let‘s Dance": Isabel Edvardsson und ihr tauber Tanzpartner Benjamin Piwko

Jetzt hat Benjamin Piwko eine neue Herausforderung angenommen und möchte sich als Tänzer beweisen. Dabei wird er von Profitänzerin Isabel Edvardsson unterstützt. Die 36-jährige Schwedin, die seit 2003 in Deutschland lebt, gilt als eine der besten Tänzerinnen des Landes: Sie ist mehrfache deutsche Meisterin in den Standardtänzen und besitzt eine eigene Tanzschule in Hamburg. Für sie stellt "Let‘s Dance" keine neue Challenge dar, sie nahm nämlich schon neun Mal an der RTL-Show teil und konnte sogar zwei Mal gewinnen. 2010 saß sie stattdessen in der Jury. Doch obwohl sie ein alter Hase bei "Let‘s Dance" ist, empfindet die gebürtige Schwedin diese neue Herausforderung mit ihrem gehörlosen Partner als etwas ganz Besonderes.

"Let‘s Dance" 2019: Isabel Edvardsson lernt für Benjamin Piwko die Gebärdensprache

"Es gibt eine tolle Chemie zwischen uns - Mimik, Körpersprache und Stimmung“, erklärt die 36-Jährige gegenüber bz-berlin.de. Zwar könne Benjamin nicht hören, doch das Wichtigste sei ihrer Meinung nach die Körpersprache: „Es ist schwierig, Rhythmus zu erklären. Aber ein guter Tänzer zeigt die Musik durch seinen Körper – das ist jetzt unsere Aufgabe. Benjamin kann die Musik durch meinen Körper fühlen und sehen.“ Und um ihren Tanzpartner noch mehr zu unterstützen, hat Isabel vor Kurzem eine wichtige Entscheidung getroffen: Sie will die Gebärdensprache lernen. "Mittlerweile kann ich bis zu 50 Wörter in Gebärdensprache", erzählt die stolze Schwedin.

Tauber "Let‘s Dance"-Kandidat Benjamin Piwko: So bereitet er sich auf die Shows vor

Wie bereitet sich Benjamin auf die gemeinsamen Tanzperformances vor? Sein Geheimnis heißt: Meditation. "Das ist die beste Vorbereitung für mich. So bekomme ich die richtigen Schwingungen und der Geist muss nicht so viel nachdenken.“ Dazu kommen die täglichen Trainings, die die beiden in Isabels Tanzstudio absolvieren. Und die Resultate lassen sich von Woche zu Woche immer deutlicher sehen.

