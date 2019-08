Mareile Höppner im Mini-Mini-Sommerkleidchen - Männer machen große Augen

Wer sich so kokett zeigt wie nun Mareile Höppner, der muss auf Instagram schon fast mit ein paar anzüglichen Kommentaren rechnen.

Ende August, aber der Sommer ist noch lange nicht vorbei. Das beweist nun auch Mareile Höppner, die auf Instagram gerade mit einem besonders luftigen Kleidchen für Wirbel sorgt - so luftig, dass manche User bereits vermuten, die „Brisant“-Moderatorin könnte womöglich gleich auf störende Unterwäsche verzichtet und den Slip zu Hause gelassen haben.

Mareile Höppner im sommerlichen Minikleid

Sommerlandschaft im Hintergrund und auf dem Kleid: In ihrem neuesten Post zeigt sich Mareile, wie sie gerade eine von saftig grünen Bäumen gerahmte Straße entlang schlendert - ein Motiv, das ihr offensichtlich so sehr gefällt, dass sie es auch gleich auf ihrem - oh la la, ziemlich kurzen - Kleidchen trägt.

So ist der wenige Stoff, den Mareile anhat, auch vollständig mit Palmen und Sandstrand bedruckt. Wahrscheinlich wegen dieses Musters, das an die legendären Hemden des berühmten TV-Detektives Thomas Magnum erinnert, kommentiert Mareile ihr Foto mit den Worten: „M unterwegs. Hab extra mein Magnum Kleid an“.

Fans freuen sich über Mareiles „Minimum“-Kleid

Den Vergleich würden wohl aber nicht alle User so teilen, denn sie finden: „Magnum... ehe Minimum!!! Aber hübsch!!!“ Andere dagegen können mit dem Begriff „Magnum Kleid“ erst recht so gar nichts anfangen und fragen ganz schuldbewusst, ob es denn schlimm sei, wenn sie noch nie davon gehört hätten. Stattdessen scheinen die User bei „Magnum“ eher an die Eissorte zu denken, finden aber trotzdem, Mareile sei auf jeden Fall „viel süßer“.

Mareile Höppner auf Instagram: „Luxuskörper“ und „schönes Fahrgestell“

„Das Kleid ist ja Ok, aber die Figur ist der Wahnsinn“, stellen die Follower klar und das Outfit der Moderatorin sei ohnehin überflüssig: „Du könntest einen Kartoffelsack anziehen und doch würdest du der Männerwelt den Atem rauben“, loben sie stattdessen.

Am besten an Mareiles „Luxuskörper“, wie die Fans ihn nennen, finden sie allerdings dessen Kehrseite: „Der Rücken kommt gut zur Geltung“, finden die User oder schreiben etwas direkter: „Schönes Fahrgestell.... Du kannst dich sehen lassen“ Andere bringen ihre Meinung mit den Worten „Boah wat für ein Heck“ gleich ganz ohne Umschweife auf den Punkt.

So mancher wird dabei noch ein wenig eindeutiger und fragt ganz unverblümt:„Naaaa Slip drunter oder nicht???“ Umso lieber würden einige das auch gleich selbst testen. „Na wenn da mal ein Wind kommt“, witzeln die User, denen es offensichtlich gefallen würde, selbst für die nötige Brise zu sorgen. So gestehen vor allem Mareiles männliche Follower, sie seien schon heftig am pusten. Gleichzeitig müssen sie aber enttäuscht feststellen, „es hebt sich nicht“, um dann - ein wenig uncharmant - anzufügen: „Von mir aus kannst du den Slip weglassen.“

Auch Mareiles Beine gefallen

Zugleich loben zahlreiche Fans beinahe einstimmig die „hübsche[n] Beine“, die die Moderatorin in ihrem Outfit Gott sei Dank gezeigt hat, denn „das Verstecken wäre Frevel“. Dem pflichten auch andere bei und finden: „Bei den Beinen darf es ja fast kein langes Kleid sein“. Entsprechend sind sie auch froh, dass Mareile auch nicht zu einem wirklichen Beinkleid gegriffen hat, denn die Fans finden ihr Outfit „viel schöner als Hosen“. Es scheint also, als hätte da jemand beim Griff in den Kleiderschrank alles richtig gemacht.

Eine, für die das nicht zu gelten scheint, ist Heidi Klum. Die wurde nämlich für ihr fast nicht vorhandenes Outfit mit reichlich Spott und gemeinen Bemerkungen bestraft. Und auch für deren einstigen Model-Schützling Lena Gercke hagelte es nach ihrem neuesten Post Kritik.

Eine, die dagegen mit einem süßen Geheimnis auf ihrem Kleid begeisterte, ist Heidi Klum.

ros