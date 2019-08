Mareile Höppner postet heißes Feierabend-Foto - auch Star-Kollegin begeistert

Mareile Höppner denkt auch nach Feierabend an ihre Fans. Auf Instagram postet die „ARD“-Moderatorin ein Foto, an dem sich auch eine Promi-Kollegin nicht sattsehen kann.

München - Feierabend ist die beste Zeit des Tages. Auf die Spitze treiben lässt sich dieser besondere Moment, wenn man seine Fans daran teilhaben lässt. Wie etwa Mareile Höppner. Die „ARD“-Moderatorin zeigt sich auf ihrem Instagram-Account mit einem neuen Foto, das ihre Follower regelrecht schmachten lässt.

Auf einem Balkon stehend lehnt Höppner an einer Glasbalustrade. In der Hand hält sie ein Glas Wein. Die Jeansjacke hat die 42-Jährige locker über ihre Schultern geschlungen. Zu einem strahlend weißen Oberteil trägt die Mutter eines Sohnes einen äußerst kurzen schwarz-weißen Rock, der ihre langen Beine besonders zur Geltung bringt. An ihrer bis zum Bauchnabel reichenden Kette baumelt eine Sonnenbrille. Ihr verträumter Blick geht in Richtung Abenddämmerung.

Höppner postet Feierabend-Foto auf Instagram: „Jetzt mal nur leben“

Dazu schreibt Höppner: „Schluss mit Arbeit. Jetzt mal nur leben.“ Die Hashtags dazu lauten #freizeit und #keinhandyguckenlieberhimmel. Ihre Follower sind komplett aus dem Häuschen. „Super Aussicht, noch bessere Ansicht“, schreibt „brasileirofan“ und garniert seinen Kommentar mit zwei Smileys samt Herzaugen. Und „apostolossiozios“ pflichtet bei: „Das Bild ist sehr schön. Dein Blick, deine schönen Beine.“

Ähnlich sieht es auch „gaepa72“, der schreibt: „Traumhaft. Prost.“ Auch „berndhcl“ kann kaum an sich halten: „Sexy Aufmachung. Wunderschön!“ Mit Cathy Hummels äußert sich sogar eine Promi-Kollegin. Die Frau von Fußallprofi Mats Hummels hinterlässt in der Kommentarspalte ein einfaches „Wow“ nebst diversen Herz-Emojis.

Höppner erfreut Fans immer wieder mit Posts auf Instagram

Höppner bringt ihre Fans mit Instagram-Posts regelmäßig in Wallung. Jüngst regte ein Foto zu Spekulationen über einen Mangel an Slips an. Mit einem extrem kurzen Rock brachte sie ihre Follower auf anzügliche Gedanken. In einem Clip gewährt die Journalistin einen intimen Einblick, um auf ein wichtiges Thema hinzuweisen. Dass es ihr kurze Rücke angetan haben, bewies Höppner auch mit einem Post aus dem Italien-Urlaub.

mg