„Rosenheim Cops“: Vermisster ZDF-Schauspieler tot aufgefunden

Der „Rosenheim Cops“-Darsteller Matthias Messner ist tot aufgefunden worden. Die Polizei suchte ihn bereits mit Hubschraubern und Hunden.

Wien - Der Schauspieler Matthias Messner ist tot aufgefunden worden. Das bestätigte die österreichische Polizei gegenüber dem österreichischen Kurier. Messner war unter anderem durch seine Rolle in der ZDF-Erfolgsserie „Rosenheim Cops“ bekannt.

Freunde, die nach dem Schauspieler gesucht hatten, sollen Messner am Mittwochabend in einem Wald tot aufgefunden haben, heißt es in dem Bericht. Messner soll dort in einer Art Zelt gelegen haben. Genauere Hintergründe zur Todesursache liegen bislang nicht vor. Die Ermittlungen vor Ort laufen noch.

Von dem 42-Jährigen Matthias Messner fehlte schon seit Sonntag jede Spur. Am Nachmittag soll er mit einem Rucksack zu einem Spaziergang aufgebrochen sein.

rjs