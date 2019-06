Ob das Harry gefällt? Meghan gibt Zeitschrift exklusive Einblicke in ihr Haus

Meghan Markle ist ja dafür bekannt, neue Wege einzuschlagen. Geht sie zu weit, indem sie einer Zeitschrift exklusive Einblicke ihres Anwesens verkauft?

London - Dass zwischen Prinz Harry und Herzogin Meghan nicht mehr alles so rosig ist, wie am Anfang ihrer Beziehung, zeigte ihr angespannter gemeinsamer Auftritt zuletzt bei der „Tropping the Colour“-Parade. Dort herrschte Harry seine bildschöne Frau regelrecht an, als sie sich zweimal zu ihm umdrehte. Die ehemalige Suits-Schauspielerin schien den Tränen nahe. Möglicherweise hat der Prinz jedoch bald wieder einen Grund, sich über seine Frau aufzuregen.

Die lädt nämlich die Zeitschrift Vogue nächste Woche ins royale Familiendomizil „Frogmore Cottage“ ein, um private Einblicke ins renovierte Anwesen zu geben, wie der Mirror berichtete.

Meghan und Harry: Exklusive Fotos nach der Renovierung von Frogmore Cottage

In der September-Ausgabe des britischen Vogue-Magazins können die Leser nicht nur exklusive royale Fotos bestaunen, sondern auch Artikel von Meghan selbst lesen. Die Herzogin schreibt dort über Themen, die ihr besonders am Herzen liegen. In der Ausgabe wird es insbesondere um die Stärkung und Bildung von Frauen gehen, dazu wird Meghan auch weibliche Führungskräfte zu Wort kommen lassen. Die Fans freuen sich vor allem darauf, einen Einblick in ihr Zuhause zu bekommen, einschließlich der vielen Renovierungen, die vor ihrem Einzug und Archies Geburt durchgeführt wurden.

Herzogin Meghan wird nicht auf dem Cover sein

Einzige Enttäuschung: Es werden keine Fotos von Prinz Harry und Baby Archie geschossen, da die Ausgabe sich eben rein auf Frauen konzentrieren wolle. Von Meghan wird es Fotos geben, jedoch nicht auf dem Cover. Auch Schwägerin Kate war bereits im September 2016 auf dem Cover der Vogue anlässlich einer Jubiläumsausgabe. Lady Diana zierte damals sogar viermal die Titelseite.

Keine der royalen Damen ließ jedoch Fotos von ihren privaten Räumen schießen - es könnte also sein, dass Prinz Harry darüber erneut „not amused“ sein wird.

Bei den Spekulationen um eine Ehekrise bei Meghan und Prinz Harry tauchte plötzlich seine Ex auf. Der Umbau von Frogmore Cottage kostete den Steuerzahler übrigens eine ganz schöne Stange Geld.