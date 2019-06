Meghan verrät: So erkennt man, wie es ihr wirklich geht

Meghan Markle verrät ihren Gemütszustand wohl offener als es viele gedacht haben. Ein Detail soll zeigen, wann sie sich gestresst fühlt.

London - Der US-Präsident nennt sie fies, Prinz William soll seine Schwägerin nicht leiden können und im Palast führt sich Meghan Markle Gerüchten zufolge manchmal wie eine Zicke auf: An Seitenhieben und schlechter Presse mangelte es der 37-Jährigen in den vergangenen Wochen mit Sicherheit nicht. Da kann es durchaus passieren, dass sich auch eine Herzogin von Sussex ab und an gestresst fühlt.

Dieses modische Detail sagt angeblich alles über Meghan Markles Stresslevel aus

Wer wissen möchte, wie hoch das Stresslevel der Prinzessin aktuell ist, muss lauteinem Bericht des Magazins TVMovie nur auf ein bestimmtes, modisches Detail achten: In einem Interview mit der „Instyle“ erklärte die ehemalige Schauspielerin demnach einmal, dass die Farbe ihrer Kleidung ihren jeweiligen Gemütszustand widerspiegelt. „Wenn man verliebt ist, trägt man eher Kleidung, die einen romantisch fühlen lässt. Wenn man gestresst ist, trägt man eher einfarbige, dunkle Töne“, wird Meghan zitiert.

Meghan Markle liefert damit womöglich eine plausible Erklärung für frühere Auftritte

Da Meghan bei großen, öffentlichen Veranstaltungen meist dunkle Farben trägt, liegt die Vermutung nahe, dass groß angelegte, königliche Events ihr Stresslevel steigern - bei der „Trooping the Colours“-Parade entschied sie sich beispielsweise für ein dunkelblaues Kleid. Bei ihrem ersten Auftritt als frisch gebackene Mutter erschien sie wiederum in strahlendes Weiß gehüllt, was ihrer These zufolge als Ausdruck purer Freude und Lebensglück gedeutet werden könnte.

So plausibel die Interpretation vielen erscheinen mag - ob Meghan ihr Outfit tatsächlich tagtäglich an ihren Gemütszustand anpasst, wird höchstwahrscheinlich nicht mal Prinz Harry geschweige denn ihre Fans je erfahren.

