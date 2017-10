Meryl Streep von Enthüllungen über Harvey Weinstein „entsetzt“

Oscar-Preisträgerin Meryl Streep (68) hat mit Entsetzen auf die „beschämenden Nachrichten“ über angebliche sexuelle Übergriffe des Hollywoodmoguls Harvey Weinstein (65) reagiert.

Los Angeles - „Die furchtlosen Frauen, die ihre Stimmen erhoben haben, um diesen Missbrauch zu enthüllen, sind unsere Heldinnen“, sagte die Schauspielerin am Montag in einer Stellungnahme via „Huffington Post“.

Sie und andere, die mit Weinstein zusammengearbeitet hätten, seien „entsetzt“ über die Enthüllungen. Streeps Sprecherin Leslee Dart bestätigte der Deutschen Presse-Agentur die Äußerungen des Hollywoodstars in der Online-Zeitung.

Weinstein (65) war am Sonntag - nach dem Bekanntwerden zahlreicher Belästigungsvorwürfe gegen ihn - von seinem Filmstudio The Weinstein Company (TWC) entlassen worden. Die „New York Times“ hatte am Donnerstag einen Artikel veröffentlicht, in dem Schauspielerinnen und frühere Mitarbeiterinnen von Weinstein dem Produzenten sexuelle Belästigung vorwerfen.

Streep, die mit der Weinstein Company mehrere Filme drehte, erklärte aber, sie selbst habe von den Vorwürfen nichts gewusst. Sie sei von Harvey Weinstein stets „respektvoll“ behandelt worden. Das Verhalten des Filmmoguls sei „unentschuldbar“, der Missbrauch von Macht sei aber weit verbreitet.

