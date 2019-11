Verona Pooth postet Bild mit Michael Schumacher und schreibt rührende Botschaft

Sie zeigt sich auf Instagram häufig eher leicht bedeckt. Nun überrascht Verona Pooth ihre Follower mit einem alten, unbekannten Bild, das sie zusammen mit Michael Schumacher zeigt.

Verona Pooth überrascht Follower mit Instagram-Post

Sie schwelgt in alten Erinnerungen

Verona Pooth macht Follower auf Dokumentation aufmerksam

Sie zeigt sich nicht selten freizügig auf ihrem Instagram-Account: Verona Pooth. Und dabei macht die 51-Jährige auch noch eine ziemlich gute Figur. Nun überraschte sie ihre Follwer auf Instagram mit einem Foto, das man so bei ihr eher selten sieht.

So sieht man Verona Pooth eher selten

Oft zeigt sich Verona Pooth eher in ultra-knappen Bikinis oder super-engen Leggins. In Sachen Bikini-Fotos setzte sie mit einem Instagram-Posting zuletzt neue Maßstäbe und präsentierte sich in einem Hauch von Stoff auf einem Boot. Nun aber teilt Verona Pooth ein Bild und schwelgt in Erinnerungen an alte Tage. Dabei steht eine der großen Persönlichkeiten des Sports unserer Zeit im Fokus: Michael Schumacher.

Das gepostete Foto zeigt die beiden bei einem Kart-Rennen. Lachend sieht man Verona Pooth in einem knallgelben Overall auf einem Kart sitzend. Neben ihr fährt Michael Schumacher auf einem roten Kart mit der Aufschrift „Ferrari 1“ in seinem bekannten roten Overall. „Ich kann mich noch genau an diesen Tag erinnern“, beginnt Verona Pooth und fährt fort, „wie wir damals in Oberhausen das Go-Kart-Rennen gefahren sind. Natürlich für einen guten Zweck.“

Verona Pooth: Der Anlass ihres Postings

Der Grund des Postings von Verona Pooth ist eine Ausstrahlung am Mittwoch (13. November) auf RTL. Zur „Prime Time“, wie RTL es nennt, gibt es nämlich einen großen Schumacher-Abend. Der Anlass ist sein erster WM-Titel vor 25 Jahren, am 13. November 1994, beim Großen Preis von Australien, bei dem sich Michael Schumacher ein dramatisches Duell mit Damon Hill.

Eine Dokumentation soll laut RTL das WM-Jahr 1994 noch einmal Revue passieren lassen und neben der sportlichen Chronologie die vielen Facetten Schumachers zeigen. Zeitzeugen und Weggefährten Schumachers sollen das WM-Jahr noch einmal aufleben lassen. RTL-Sportchef Manfred Loppe sagte: „Für uns als langjähriger Formel-1-Sender ist dieser besondere Tag des ersten WM-Triumphs in Michaels einzigartiger Erfolgsstory geradezu eine Verpflichtung, einen besonderen Fernsehabend ins Programm zu nehmen.“

Verona Pooth: „Michael hat einen großartigen Humor“

Bei einer anschließenden Ranking-Show mit Moderatorin Sonja Zietlow „Die 10 größten Michael-Schumacher-Momente“ soll der Mensch Michael Schumacher im Vordergrund stehen. Auch Verona Pooth geht in ihrem Instagram-Posting darauf ein und schreibt: „Michael hat einen großartigen Humor und ist für jeden Spaß zu haben.“ Unter anderem sollen in der Ranking-Show Michael Schumachers erster WM-Titel mit Ferrari, seine emotionale Pressekonferenz im Jahr 2000 in Monza, die Hochzeit des Traumpaares der Formel 1 und seine Freundschaft mit Reporter Kai Ebel eine Rolle spielen.

Verona Pooth wünscht Michael Schumacher und seiner Familie viel Kraft

„Ich denke gerne an die Formel-1-Zeit mit ihm zurück. Ich wünsche seiner Familie und ihm weiterhin viel Kraft“, schreibt Verona Pooth als Schlussworte in ihrem Instagram-Post. Ihre Follower freuen sich über den Post. „Ein toller Beitrag, liebe Verona“, schreibt ein User. Ein anderer meint: „Das ist ein tolles Foto!“

Mit ihrem letzten Satz spielt Pooth auf Schumachers schweren Ski-Unfall am 29. Dezember 2013 im französischen Meribel an. Seitdem wurde nur sehr wenig über seinen aktuellen Gesundheitszustand veröffentlicht. Zuletzt meldete sich der langjährige Weggefährte und guter Freund Jean Todt über den aktuellen Gesundheitszustand von Michael Schumacher zu Wort.

