„Für immer ist gar nichts“ - Michalsky äußert sich skeptisch zum Liebesglück bei Heidi und Tom

Bei seiner Geburtstagsparty lernten sie sich kennen und lieben. Doch Heidi Klums guter Freund Michael Michalsky glaubt nicht an die ewige Liebe zwischen ihr und ihrem Tom

„Für immer ist gar nichts“. Mit dieser unromantischen Prognose äußert sich Designer Michael Michalsky nun zur Beziehung von Heidi Klum und Tom Kaulitz. Doch rechnet er statt der geplanten Traumhochzeit etwa schon mit einem plötzlichen Beziehungs-Aus?

Auf seiner Party lernten sich Heidi und Tom kennen

Dabei war er es doch, der gewissermaßen Schicksal gespielt hat. Schließlich lernten sich Heidi und Tom im vergangenen Jahr auf seiner Geburtstagsparty kennen. „Da war sofort ein guter Vibe zwischen den beiden Hübschen“, erinnert sich Michalsky gegenüber bildplus. Das habe man gleich gespürt, denn die beiden hätten sofort angefangen zu reden und Blicke zu werfen.

Michalsky über Heidi und Tom: „Für immer ist gar nichts“

Dennoch zweifelt Michalsky, ob ihre Liebe auf ewig halten kann: „Für immer ist gar nichts. Der Augenblick ist viel wichtiger“. Trotzdem findet er, für jetzt sei Tom sicher der Richtige.

Die Liebe für immer würde Michalsky nie versprechen

Generell würde Michalsky eine Liebe für immer aber nie versprechen. „Das ist nicht notwendig“. Es brauche nämlich keine Versprechungen dazu: „Wer trotz Freiheit bei seinem Partner bleibt, liebt wirklich“. Denn die Freiheiten, die unsere Gesellschaften heutzutage bieten, seien ausschlaggebend für die Dauer von Beziehungen - nicht die genannten Angebote. „Und das ist gut so“.

Michalsky zu eigenem Beziehungsstatus

Auf die Frage, ob er denn selbst verliebt sei, antwortet Michalsky: „Ich bin immer irgendwie verliebt. Am meisten in meinen Job, was ich sehr gut finde. Aber immer wieder mal in hübsche Jungs. Wechselnde“.

Selbst zu heiraten könne sich der Designer ebenfalls vorstellen. „Wenn eines Tages der Traumprinz vom Himmel fällt“. Für die Liebe halte er den Akt selbst allerdings nicht für wichtig.

Kennt Michalsky etwa schon erste Details zur Hochzeit von Heidi und Tom?

Auf die Hochzeit von Heidi und Tom wird er aber auf jeden Fall gehen. Details zu seinem Outfit wollte Michalsky allerdings noch nicht Preis geben - nicht mal seiner guten Freundin Heidi, obwohl die schon gedrängelt habe. Und auch wie groß gefeiert wird, könne nur das Paar selbst verraten.

Spekulationen um Hochzeits-Location

Über die Traumhochzeit von Heidi und Tom wird bereits seit langem spekuliert. Auch ein besonderes Märchenschloss als mögliche Location war bereits im Gespräch.