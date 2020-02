Liebes-Eklat um Michelle und Tochter Marie: Nächster Schlag für die Sängerin

Liebes-Eklat in der Schlager-Branche! Jetzt haben sich Marie Reim und ihr Papa Matthias Reim zu den Gerüchten um Michelle geäußert.

Ein Gerücht über Schlagerstar Michelle erhitzt derzeit die Gemüter.

erhitzt derzeit die Gemüter. Angeblich ist die 47-Jährige jetzt mit dem ehemaligen Freund ihrer Tochter Marie-Louise Reim (19) zusammen, die als Sängerin unter dem Namen Marie Reim unterwegs ist.

Nicht nur Marie, sondern auch deren Vater äußern sich nun.

Update vom 16. Februar, 8.49 Uhr: In all dem Medien-Spektakel um Marie Reim und ihre Mutter Michelle wäre fast untergegangen, dass die 19-Jährige am Freitag ihre Debüt-Single veröffentlicht hat. „SOS“ kommt bei den Schlager-Fans offenbar gut an. Und trotz des Liebes-Eklats loben etliche Fans Marie, dass sie eben viel von ihrer Mutter mitbekommen habe: „Wie die Mama... die Stimme“, schreibt etwa ein User unter einen Facebook-Post von Marie. „Hat die Stimme fast wie ihre Mutter“, meint ein anderer. Und wieder ein anderer schreibt: „Könnte Michelle in jung sein (...). Stimme und Optik... ganz Mama“.

Doch es gibt auch kritische Stimmen: „Wo wäre das Mädel ohne die Mama?“, fragt einer in den Kommentaren und erklärt seine Meinung: „Die Stimme hat Sie von der Mama und jetzt opfert die Mama ihren eigenen Ruf um die Single der Tochter zu puschen! Schade, sehr schade, da ich meine, dass sie es auch mit dem Standing von Mama und Papa ohne diesen "Skandal" geschafft hätte!“

Liebes-Eklat um Michelle und Tochter Marie: Nun folgt der nächste Knall für Schlager-Star

Update vom 15. Februar, 7.07 Uhr: Was ist dran am Liebes-Eklat zwischen Schlager-Sängerin Michelle und ihrer Tochter Marie Reim? Die 19-Jährige bestätigte gegenüber der Bild, dass ihre Mutter ihr ihren Freund ausgespannt habe. Am Freitag meldete sich dann Mutter Michelle zu Wort. Ihr Team teilte über die Facebook-Seite der Sängerin mit, dass man sich von Michelles langjährigem Künstler-Manager Uwe Kanthak „im beidseitigem Einvernehmen getrennt“ habe. Zudem heißt es: „Der Trennung gehen rein berufliche Ziele voraus und ausdrücklich keine privaten Gründe.“

Gerade auf den letzten Satz dürfte Michelles Team in der aktuellen medialen Situation wert legen. Der Hintergrund: Kanthak ist auch der Manager von Marie Reim. Zudem veröffentlichte Marie Reim am 14. Februar, also wenige Tage nach dem Öffentlich-Werden der schweren Vorwürfe ihre erste Single mit dem Titel „SOS“.

Liebes-Eklat um Michelle und ihre Tochter - Vater Matthias Reim empört: „Sie hat zehn Tage nur geweint“

München - Die Gerüchteküche rund um Schlagerstar Michelle brodelt: Ist die 47-Jährige jetzt tatsächlich mit dem Ex ihrer 19 Jahre alten Tochter Marie Reim zusammen? Diese unglaubliche Vermutung kursiert im Netz - doch Michelle schweigt zu dem Vorwurf beharrlich.

Gerüchte um Schlagerstar Michelle: Hat sie ihrer Tochter (19) das Herz gebrochen?

Doch auch wenn Schlagerstar Michelle kein Wort über Steve Feige verliert, den 40-jährigen Geschäftsmann aus Leipzig, um den sich die Gerüchte drehen - ihre Tochter und auch deren Vater Matthias Reim äußern sich nun.

Wie die Bild berichtet, soll die 19-jährige Marie ausgepackt haben. „Ja so war es“, wird sie dort zitiert. Die Aktion hätte sie sehr verletzt - doch von den „lieben Menschen“ um sie herum hätte sie Hilfe bekommen. „Ich wollte mich einmalig zu der Situation äußern“, soll Marie außerdem gesagt haben.

Vater Matthias Reim packt aus: „Glaube Marie-Louise jedes Wort“

Der Vater der 19-Jährigen, Matthias Reim, zeigte sich erschüttert. „Ich glaube Marie-Louise jedes Wort“, äußerte er sich gegenüber der Bild (Artikel hinter Bezahlschranke). Seine Tochter hätte „zehn Tage nur geweint“. Er habe ihr geholfen, „den Scherbenhaufen wiederaufzusammeln“.

Matthias Reim war von 1999 bis 2001 mit Michelle zusammen. Wie er abseits der Verletzungen von Tochter Marie-Louise zu der angeblichen Affäre von Michelle mit Steve Feige steht, scheint er für sich zu behalten. „Ich war und bin für meine Tochter da“, wird er weiter zitiert.

Michelle äußert sich nicht zu Vorwürfen - Hat Vorfall auch berufliche Konsequenzen für die Sängerin?

Ob sich Michelle nach den Statements von Tochter Marie-Louise und Matthias Reim nun ebenfalls noch zu den Gerüchten äußern wird? Angeblich hat jedoch Michelles Manager auf die Affäre reagiert - und Konsequenzen gezogen. Laut der Bild soll die berufliche Trennung der beiden unter anderem auch aufgrund der Affäre zustande gekommen sein. Ein öffentliches Statement dazu gibt es allerdings nicht.

