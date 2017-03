So wehrt sich Mischa Barton vor Gericht gegen Sex-Video

Los Angeles - US-Schauspielerin Mischa Barton (31) geht mit einem Gerichtsbescheid und einer Anzeige bei der Polizei gegen die mögliche Veröffentlichung von Sex-Videos vor.

Am Mittwoch trat sie mit ihrer Anwältin Lisa Bloom in Los Angeles vor die Presse. Ohne ihr Wissen und ihre Zustimmung habe ein Bekannter, dem sie vertraut habe, mit versteckter Kamera intime Videos und Fotos aufgenommen, sagte Barton. Sie wolle mit aller Macht dagegen ankämpfen, auch im Namen anderer Opfer, denen dieses widerfahre.

Das Sex-Material sei Pornoseiten für eine hohe Geldsumme zum Kauf angeboten worden, sagte Bloom. Am Dienstag hätten sie einen Gerichtsentscheid erwirken können, der den Kauf und die Veröffentlichung des Materials unter Strafe stellt. Barton habe bei der Polizei wegen eines „Rache-Pornos“ Anzeige erstattet.

Die Aufnahmen entstanden Bloom zufolge im vorigen Jahr während einer kurzen Beziehung Bartons mit einem Mann, der nicht namentlich genannt wurde. Weder sie noch Barton hätten die Aufnahmen gesehen, sagte Bloom.

Die in London geborene Schauspielerin wurde 2003 durch ihre Rolle als Marissa Cooper in der Jugendserie „O.C., California“ bekannt. Außerdem war Barton in Filmen wie „The Sixth Sense“ oder „Notting Hill“ in Nebenrollen zu sehen.

dpa