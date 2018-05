Mit welchem Spice Girl hatte Justin Timberlake Sex?

In einer Talkshow verrät Justin Timberlake „gut gewürzte“ Geheimnisse. Er hatte mal Sex mit einem Spice Girl. Bloß mit wem?

Was, Justin Timberlake hatte mal was mit einem Spice Girl? Wer seine Adoleszenz im goldenen Boy- und Girlgroup-Zeitalter der 1990er Jahre durchleben durfte, bekommt nun womöglich Schnappatmung. Die Synthese aus *NSYNC und den Spice Girls also, den beiden Kultgruppen des Trash-Jahrzehnts. Doch warum wird dieses pikante Geheimnis ausgerechnet jetzt enthüllt? Und wer war es nun? Geri Halliwell (45), Mel C (44), Mel B (42), Victoria Beckham (44) oder Emma Bunton (42)?

Weil Justin trinkt, verrät er sich

Fangen wir mal ganz von vorne an: Am Montag bekamen Timberlake und seine Jungs von *NSYNC einen Stern auf dem Walk of Fame. Nach der Zeremonie fuhren die gealterten Teenie-Schwärme zur Talkshow von Ellen DeGeneres und spielten dort „Ich habe noch nie“. Das Trinkspiel geht wie folgt: Einer der Mitspieler wirft eine Erfahrung ein, die er noch nie gemacht hat: Ein Alkoholrausch mit Filmriss oder Sex im Flugzeug zum Beispiel. Wem es genauso geht, lässt seinen Drink stehen - alle anderen dagegen trinken. Als der Talkmaster sagte, er habe noch nie mit einem Spice Girl geschlafen, griff nur Timberlake zu seinem Glas. Justin hatte also Sex mit (mindestens) einem Spice Girl! Und nennt natürlich keine Namen.

War es Baby Spice?

Also, wer ist es nun? Der Ring ist freigegeben für Spekulationen. Und schnell sind sich US-Medien einig: Es muss Emma Bunton (42) sein - Baby Spice also.

+ Emma Bunton (rechts, aka Baby Spice) mit Melanie Chisholm (links aka Sporty Spice). © dpa / Facundo Arrizabalaga

In einem Interview aus dem Jahr 2004 erzählte sie nämlich von einem Treffen mit dem heutigen Hollywood-Star. Auf die Frage, ob sie ein One-Night-Stand gehabt haben, antwortete sie: „ "Er war total süß. Wir haben zusammen gefeiert und ein bisschen abgehangen." „Abgehangen“ hieß das also damals. Heute ist Timberlake übrigens mit Hollywood-Star Jessica Biel verheiratet.

bah